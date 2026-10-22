Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri banjalučkog Borca igraju protiv finskog KuPS-a u okviru drugog kola grupne faze Lige konferencija.
Utakmica se igra na Gradskom stadionu u Banjaluci, a poznati su i početni sastavi oba tima.
Trener Borca Vinko Marinović odredio je startnih 11 fudbalera koji će se suprotstaviti finskom predstavniku.
Za Borac će igrati: Jurkas, Cipetić, Majers, Saničanin, Erera, Jojić, Roguljić, Hiroš, Savić, Deket i Juričić.
S druge strane, trener KuPS-a Mika Nutinen na teren je poslao sljedeće igrače: Krajdl, Aiki, Egval, Eskesen, Jiri, Kujasalo, Lotjonen, Magasa, Parzišek, Puko i Turaj.
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