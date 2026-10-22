Konferencijska liga: Zeljković i Lahti prate utakmicu na Gradskom stadionu u Banjaluci

Autor:ATV redakcija
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Na Gradskom stadionu u Banjaluci fudbaleri Borca dočekali su finski KuPS u 2. kolu Konferencijske lige, a iz svečane lože ovaj duel prate i predsjednici fudbalskih saveza BiH i Finske.
Predsjednik Fudbalskog saveza BiH Vico Zeljković dočekao je Arija Lahtija, koji je i član Izvršnog odbora UEFA-e, a uoči početka utakmice čelni ljudi dva saveza dotakli su i brojnih fudbalskih tema.
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