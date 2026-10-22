Kulminiralo nezadovoljstvo: Dio članova Predsjedništva SDS-a napustio sjednicu

Autor:ATV redakcija
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Dio članova Predsjedništva Srpske demokratske stranke napustili su današnju sjednicu nezadovoljni potezima predsjednika stranka Branka Blanuše, piše RTRS.
Kako nezvanično saznaje RTRS, četiri člana Predsjedništva su napustili sjednicu nakon što je Blanuša pokušao da dobije podršku za odluku o imenovanju povjerenika za Bijeljinu.
Nezadovoljni članovi su se pobunili protiv takve namjere, te zatražili da povuče odluku o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.
Nezadovoljni članovi su optužili Blanušu da od najjačeg odbora želi da napravi ono što se SDS-u desilo u Prijedoru, te da stranku svodi na svega par odbora u Republici.
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Više predsjednika opštinskih odbora stranke najavili je da će podnijeti ostavku u znak solidarnosti sa Ljubišom Petrovićem.
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