Kulminiralo nezadovoljstvo: Dio članova Predsjedništva SDS-a napustio sjednicu

Kako nezvanično saznaje RTRS, četiri člana Predsjedništva su napustili sjednicu nakon što je Blanuša pokušao da dobije podršku za odluku o imenovanju povjerenika za Bijeljinu.

Nezadovoljni članovi su se pobunili protiv takve namjere, te zatražili da povuče odluku o isključenju iz stranke gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića.

Nezadovoljni članovi su optužili Blanušu da od najjačeg odbora želi da napravi ono što se SDS-u desilo u Prijedoru, te da stranku svodi na svega par odbora u Republici.

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Više predsjednika opštinskih odbora stranke najavili je da će podnijeti ostavku u znak solidarnosti sa Ljubišom Petrovićem.