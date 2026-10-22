Pravoslavni vjernici 23. oktobra obilježavaju dan Svetog mučenika Evlampija i njegove sestre, Svete mučenice Evlamipije, koji su prema hrišćanskom predanju stradali zbog svoje vjere u Hrista.

Njihova priča vijekovima se prenosi kao svjedočanstvo o hrabrosti, nepokolebljivoj vjeri i ljubavi koja ne poznaje granice, a posebno mjesto u njoj zauzima veza između brata i sestre, koji su i u trenucima najvećeg stradanja ostali zajedno.

Sudbina ovih svetitelja vezuje se za Nikomidiju, grad u kojem su u vrijeme cara Maksimijana hrišćani bili izloženi progonima. U takvim okolnostima, kada je ispovijedanje hrišćanske vjere moglo da znači gubitak slobode, mučenje, pa čak i smrt, Evlampije je pokazao da postoje uvjerenja od kojih čovjek ne odustaje ni kada se suoči sa najvećom opasnošću.

Njegova priča počela je naizgled sasvim običnim zadatkom, ali je ubrzo prerasla u svjedočanstvo o snazi vjere i spremnosti da se stane iza sopstvenih uvjerenja, bez obzira na cijenu.

Jedno naređenje bilo je dovoljno da pokaže koliko je bio hrabar

Prema predanju, mladi Evlampije poslat je u grad kako bi nabavio hljeb za hrišćane koji su se, strahujući od progona, sklonili iz Nikomidije. Dok je prolazio ulicama, naišao je na carsku naredbu kojom se podstiče progon hrišćana.

Umjesto da okrene glavu i nastavi svojim putem, Evlampije je učinio nešto što je u tadašnjim okolnostima predstavljalo otvoren čin neposlušnosti vlastima. Pocijepao je naređenje, ne želeći da ćutke prihvati nepravdu koja se činila ljudima zbog njihove vjere.

Njegov postupak nije prošao nezapaženo. Ubrzo je uhapšen i izveden pred sud, gdje se od njega očekivalo da se pokori naredbama i odrekne hrišćanstva. Međutim, mladić nije promijenio svoje stavove čak ni kada je postalo jasno da će zbog njih biti teško kažnjen.

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Prema hrišćanskom predanju, Evlampije nije samo odbio da se odrekne Hrista već je pokušao i da uvjeri sudiju da napusti idole i prihvati vjeru u jednog Boga. Njegova odlučnost bila je u potpunoj suprotnosti sa onim što su mučitelji očekivali: umjesto da strahuje za sopstveni život i moli za milost, on je ostao vjeran svojim uvjerenjima.

Tako je mladić koji je pošao da obavi svakodnevni zadatak postao simbol otpora, savjesti i spremnosti da se čovjek suprotstavi nepravdi čak i kada zna da bi zbog toga mogao da strada.

Kada je čula da joj muče brata, sestra je odlučila da bude uz njega

Posebno emotivan dio priče o Svetom Evlampiju i Svetoj Evlamipiji odnosi se na njegovu sestru, koja nije mogla da ostane po strani kada je saznala šta se događa njenom bratu.

Kada je čula da je Evlampije uhvaćen i da ga muče zato što nije želio da se odrekne svoje vjere, Evlamipija je, prema predanju, požurila pred sud. Nije došla da ga nagovori da se povinuje zahtjevima vlasti niti da ga moli da se odrekne onoga u šta vjeruje kako bi sačuvao život. Umjesto toga, odlučila je da i sama stane uz njega i podijeli njegovu sudbinu.

Njena odluka govori o dubokoj povezanosti dvoje mladih ljudi, ali i o vjeri koja je za njih predstavljala mnogo više od ličnog uvjerenja. U trenutku kada je mogla da pokuša da se skloni i izbjegne opasnost, Evlamipija je izabrala da bude uz brata.

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Prema predanju, i ona je zbog svoje vjere bila izložena strašnim mukama. Tukli su je, a njena odlučnost nije popuštala ni pred bolom ni pred prijetnjama. Brat i sestra ostali su nepokolebljivi, odbijajući da se odreknu Hrista.

Upravo zbog ovog dijela njihovog stradanja, priča o Evlampiju i Evlamipiji posebno se pamti kao priča o porodičnoj ljubavi koja se pokazuje djelima, a ne samo riječima.

Ljubav između brata i sestre u njihovom slučaju nije bila samo nježnost i privrženost, već spremnost da se ostane uz nekoga čak i onda kada je najteže. Njihovo predanje podsjeća na to da bliskost sa najbližima često najjasnije dolazi do izražaja u trenucima iskušenja.

Predanje o vreloj smoli i peći koja nije mogla da im naudi

Prema crkvenom predanju, mučitelji su pokušavali na različite načine da slome njihovu volju. Nakon teških fizičkih muka, Evlampije i Evlamipija bačeni su u vrelu smolu, a potom i u užarenu peć.

Međutim, kako se pripovijeda u hrišćanskoj tradiciji, vatra im nije naudila. Predanje govori o čudu koje se dogodilo kada su se brat i sestra prekrstili i prizvali ime Hristovo, nakon čega se plamen ugasio.

Za vjernike, ovaj događaj predstavlja svjedočanstvo o Božjoj zaštiti i snazi vjere koja ostaje postojana i pred naizgled nepremostivim iskušenjima. Priča o čudu istovremeno je i ključni trenutak u njihovom stradanju, jer je, prema predanju, ono što se dogodilo ostavilo snažan utisak na prisutne.

Ipak, uprkos svemu što su preživjeli, njihova sudbina nije se završila oslobađanjem. Progonitelji su nastavili da zahtijevaju da se odreknu hrišćanstva, ali brat i sestra nisu promijenili svoju odluku.

Na kraju je Evlampije pogubljen odsijecanjem glave. Njegova sestra Evlamipija preminula je prije nego što je i sama bila pogubljena, čime se završila priča o dvoje svetitelja koji su, prema predanju, ostali vjerni svojim uvjerenjima do posljednjeg trenutka.

Njihovo stradanje, prema predanju, navelo je više od 200 ljudi da prihvate hrišćanstvo

Priča o Svetom Evlampiju i Svetoj Evlamipiji nije se završila njihovom smrću. Prema hrišćanskom predanju, čudu kojem su prisutni svjedočili pridaje se poseban značaj jer je navodno podstaklo više od 200 ljudi da povjeruju u Hrista.

Oni su, kako se pripovijeda, bili toliko potreseni onim što su vidjeli da su odlučili da prihvate hrišćansku vjeru, uprkos opasnosti kojoj su se time izložili.

Ovaj dio predanja dodatno naglašava značaj njihove priče u pravoslavnoj tradiciji. Njihova hrabrost nije predstavljena samo kao lična pobjeda nad strahom, već i kao svjedočanstvo koje je uticalo na druge ljude i promijenilo njihove živote.

Za hrišćane, mučenici su oni koji su ostali vjerni Hristu i onda kada je odricanje od vjere moglo da im spase život. Njihovo stradanje zato se ne posmatra samo kroz bol i gubitak, već i kroz istrajnost, duhovnu snagu i uvjerenje da postoje vrijednosti koje prevazilaze prolazne okolnosti.

Praznik koji podsjeća na značaj porodice i bliskih odnosa

Dan Svetog Evlampija i Svete Evlamipije prilika je da se vjernici podsjete na njihovo stradanje i značaj koji njihova priča ima u pravoslavnom hrišćanstvu. Njihova imena povezuju se sa hrabrošću, vjerom i odanošću, dok se njihov odnos posebno izdvaja kao primjer neraskidive veze između brata i sestre.

U svakodnevnom životu, porodični odnosi često se podrazumijevaju. Ljudi ponekad zaborave da pokažu zahvalnost, da pozovu svoje najbliže, da ih pitaju kako su ili da im jednostavno stave do znanja da su im važni. Upravo zato priče poput ove mogu da posluže kao podsjetnik da bliskost ne treba čuvati samo za velike životne događaje, već je njegovati svakog dana.

Ponekad su dovoljne male stvari: razgovor bez žurbe, poruka podrške, zajednički ručak ili spremnost da saslušamo nekoga kada mu je teško. Takvi gestovi možda ne izgledaju veliki, ali često upravo oni čine osnovu odnosa u kojima se ljudi osjećaju voljeno i sigurno.

Predanje o Evlampiju i Evlamipiji ima dublje značenje za vjernike jer govori o odanosti koja se ne povlači pred strahom i o ljubavi koja ne napušta drugoga u najtežim trenucima. Njihova priča podsjeća da je snaga čovjeka često najvidljivija onda kada mora da bira između sopstvene sigurnosti i onoga što smatra ispravnim.

Šta simbolizuju Sveti Evlampije i Sveta Evlamipija?

U pravoslavnoj tradiciji, Sveti Evlampije i Sveta Evlamipija poštuju se kao mučenici koji su ostali dosljedni svojoj vjeri uprkos progonima. Njihovo predanje objedinjuje nekoliko važnih hrišćanskih poruka: istrajnost u vjeri, hrabrost pred nepravdom, spremnost na žrtvu i ljubav prema bližnjima.

Njihova priča naročito se izdvaja po tome što nisu bili sami u svom stradanju. Evlamipija je izabrala da bude uz brata kada je saznala da je u opasnosti, a njihova povezanost ostala je važan dio predanja koje se prenosi kroz generacije.

Zato se ovaj praznik može razumjeti i kao prilika da se razmisli o tome koliko su važni ljudi na koje možemo da se oslonimo, ali i o tome koliko je važno da i sami budemo takav oslonac drugima.

Sveti Evlampije i Sveta Evlamipija ostali su upamćeni kao primjeri nepokolebljive vjere i neraskidive porodične veze. Njihovo predanje podsjeća da hrabrost ne znači odsustvo straha, već spremnost da se ostane vjeran svojim uvjerenjima uprkos opasnosti, dok se ljubav prema bližnjima najjasnije pokazuje onda kada je potrebno biti uz njih, bez oklijevanja i bez uslova.

(Ona.rs)