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"Glas Srpske sve se glasnije čuje na svim adresama"

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22.10.2026 19:19

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Заставе Републике Српске вијоре се на јарболима испред објекта, док млазеви воде прелазе преко њих и околног дрвећа током заливања зелених површина.
Foto: ATV

Intervencija Kristijana Šmita u Izborni zakon BiH, naročito dio koji se odnosi na pilot – projekat uvođenja izbornih tehnologija, obustava isplate budžetskih sredstava SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj, represivne mjere CIK-a prema političkim partijama, jer su kao preuranjenu kampanju ocjenjivali nešto što je svuda prihvatljivo kao uobičajena politička komunikacija – Ovo su tri teme o kojima je u sjedištu OEBS-a govorio Dragan Dakić, savjetnik predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske.

"Odluke koje je napravio gospodin Kristijan Šmit, iako su možda opravdane, nisu dio demokratskog procesa i ne mogu, kao takve, da crpe svoj demokratski legitimitet. Odluke kojima su ukinuli finansiranje SNSD-u i Ujedinjenoj Srpskoj moraju da se stave van snage, jer one bitno utiču na demokratski kapacitet BiH, odnosno političkih partija da ravnopravno učestvuju u političkoj borbi", kazao je savjetnik za pravna pitanja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Dakić.

Ukazao je i na to da je CIK visoke novčane kazne izricao prema svima koji su pokušavali da, na bilo koji način, ukažu na nepravilnosti u vezi sa novim izbornim tehnologijama.

"To je nešto što su i strani posmatrači primjetili da CIK nije koristio jasnu metodologiju kada je izricao kazne za širenje dezinformacija. Takođe, pomenut je i Sud BiH, koji je često podržavao takve odluke CIK-a", dodao je Dakić.

Veoma je važno to što se stav Republike Srpske čuo direktno od njenih predstavnika, a ne putem posrednika. I, ovo nije prvi put. Zvaničnici Srpske na tome rade već duže vrijeme, a i rezultati su sve vidljiviji.

"Istovremeno, kada je on u Beču iznosio svoj izvještaj, što mu je omogućeno kao savjetniku predsjednika Skupštine, što je veliko priznanje, da istovremeno se u Vašingtonu i Njujorku nalazi delegacija Narodne skupštine, tako da se glas Republike Srpske čuje svuda . Imamo svuda otvorene kanale za komunikaciju i Republika Srpska više nije izolovana", istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Misija OEBS-a je se zalaže za poštovanje ljudskih prava i sloboda, pa im sigurno nije bilo ugodno slušati kako se u jednoj demokratskoj zemlji, a valjda je to BiH, zakone nameću, umjesto da se usvajaju u Parlamentu. Ranije su, u odgovoru Narodnoj skupštini Srpske rekli da nisu nadležni za pitanja koja se odnose na odluke OHR-a, ali to svakako ne znači da su onemogućeni da procijene da i su i u kojoj mjeri neke odluke štetne po demokratsko društvo.

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Republika Srpska

Kristijan Šmit

CIK BiH

OEBS

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