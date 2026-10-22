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Trotineti jure i do 70 kilometara na čas: Policija upozorava

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22.10.2026 20:11

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Foto: Pexel/ Markus Spiske

Vožnja električnih romobila brzinom i do 70 kilometara na čas umjesto dopuštenih 25 i bez zaštitne kacige sve je veći problem u saobraćaju u Hrvatskoj.

Policija navodi da vožnja brža od 25 kilometara na čas po pješačkim zonama, trotoaru ili kolovozu gd‌je je to zabranjeno predstavlja veliku opasnost, navodi HRT.

Riječ je o malim točkovima za čije je sigurno upravljanje potrebna dobra psihofizička i motorička sposobnost.

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Kazne za roditelje, koje se kreću od 600 evra naviše, zanemarive su u poređenju sa posljedicama koje mogu nastati ako njihova d‌jeca stradaju upravljajući ovim nepredvidivim i opasnim prevoznim sredstvom.

Statistički podaci ukazuju da je u posljednje četiri godine povrijeđeno 1.900 vozača, od kojih je najmanje osam poginulo, a 500 teško povrijeđeno, prenosi Srna.

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trotineti

Hrvatska

Policija

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