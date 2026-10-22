Dronovi pogodili tanker: Državljanin BiH preživio, hrvatski pomorac nestao

Državljanin Bosne i Hercegovine preživio je napad dronovima na tanker "Wine Trader" u Crnom moru, u kojem je nestalo sedam pomoraca, među kojima i hrvatski oficir palube.

Ni sedam dana nakon napada, koji se dogodio 15. oktobra, nema novih informacija o nestalima, jer spasilački timovi zbog teških oštećenja još ne mogu da uđu u unutrašnjost broda.

Napad se dogodio u ranim jutarnjim časovima, prije svitanja, a direktno je pogođen donji dio broda, gd‌je su se nalazile kabine za posadu.

Upravo na tom mjestu spavali su nestali hrvatski pomorac i šestorica mornara iz Benina, čija je sudbina takođe nepoznata, saznaje "Večernji list".

Državljanin BiH među preživjelima

Posadu tankera činilo je ukupno 12 ljudi: dvojica državljana Hrvatske, jedan državljanin Bosne i Hercegovine i devet državljana Benina.

Preživjele je spasilo to što su u trenutku udara bili na straži ili su spavali u gornjim, neoštećenim dijelovima broda.

Drugi hrvatski pomorac koji se nalazio na tankeru zadobio je površinske opekotine, ali je nakon ukazane ljekarske pomoći otpušten iz bolnice i trenutno se nalazi u hotelskom smještaju.

Spasioci ne mogu da uđu u unutrašnjost tankera

Nestanak hrvatskog oficira potvrdio je Adrian Mihalčoju, predsjednik rumunskog Sindikata slobodnih pomoraca i inspektor Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF).

Mihalčoju je u stalnom kontaktu sa Ministarstvom spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, koje koordinira aktivnosti sa rumunskim vlastima.

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Zbog velikih oštećenja nastalih u napadu, spasilačke ekipe još nisu uspjele da pristupe dijelovima broda u kojima su se nalazile kabine nestalih pomoraca.

Ko je odgovoran za napad na tanker?

Mihalčoju je takođe naveo da analiza dostupnih satelitskih snimaka i informacija koje je objavila ruska strana ukazuje na to da su tanker pogodile ruske snage.

Međutim, ove tvrdnje zasad nisu nezavisno potvrđene.

Sudbina sedmorice nestalih pomoraca i dalje je nepoznata, dok se čekaju uslovi koji bi spasilačkim ekipama omogućili ulazak u teško oštećeni dio tankera.