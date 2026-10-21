UEFA kaznila FK "Hajduk" sa 96.000 evra

Evropska fudbalska unija (UEFA) kaznila je Fudbalski klub "Hajduk" iz Splita sa ukupno 96.000 evra zbog događaja tokom utakimice sa holandskim "Ajaksom" u okviru prvog kola Konferencijske lige.

Zbog prekida utakmice usljed upotrebe pirotehničkih sredstava, "Hajduk" je kažnjen sa 80.000 evra i zatvaranjem stadiona na utakmici 4. kola Konferencijske lige, naveli su iz Fudbalskog kluba "Hajduk".

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Izrečena mu je uslovna kazna, odnosno u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata, zatvaranjem cijelog stadiona na nekoj od narednih evropskih utakmica.

Dodatno je kažnjen sa 16.000 evra zbog neprohodnih stepenica na tribinama.

Iz Fudbalskog klbua "Hajduk" poručili su navijačima da se u narednim gostujućim, te domaćim utakmicama, suzdrže od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu da nanesu ogromnu štetu Klubu, kako finansijsku, tako i reputacijsku.

Upotreba pirotehničih sredstava nije jedini incident koji se dogodio na utakmici dva kluba.

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Uoči utakmice u Splitu prošle sedmice, grupe navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe".

(Srna)