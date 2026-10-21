Logo

UEFA kaznila FK "Hajduk" sa 96.000 evra

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 22:33

Komentari:

0
УЕФА казнила ФК "Хајдук" са 96.000 евра
Foto: Tanjug/AP

Evropska fudbalska unija (UEFA) kaznila je Fudbalski klub "Hajduk" iz Splita sa ukupno 96.000 evra zbog događaja tokom utakimice sa holandskim "Ajaksom" u okviru prvog kola Konferencijske lige.

Zbog prekida utakmice usljed upotrebe pirotehničkih sredstava, "Hajduk" je kažnjen sa 80.000 evra i zatvaranjem stadiona na utakmici 4. kola Konferencijske lige, naveli su iz Fudbalskog kluba "Hajduk".

Саобраћајна несрећа Бијељина

Hronika

U stravičnom sudaru kod Bijeljine poginuo muškarac

Izrečena mu je uslovna kazna, odnosno u slučaju ponavljanja istih ili sličnih incidenata, zatvaranjem cijelog stadiona na nekoj od narednih evropskih utakmica.

Dodatno je kažnjen sa 16.000 evra zbog neprohodnih stepenica na tribinama.

Iz Fudbalskog klbua "Hajduk" poručili su navijačima da se u narednim gostujućim, te domaćim utakmicama, suzdrže od bilo kakvih nepoželjnih ponašanja koja mogu da nanesu ogromnu štetu Klubu, kako finansijsku, tako i reputacijsku.

Upotreba pirotehničih sredstava nije jedini incident koji se dogodio na utakmici dva kluba.

Кијев Украјина

Svijet

Bugarska neće više finansirati kupovinu oružja Ukrajini

Uoči utakmice u Splitu prošle sedmice, grupe navijača Hajduka prolazeći gradom skandirale su povike "Gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "ustaj Adolfe".

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UEFA

Hrvatska

Hajduk Split

Kazna

Fudbal

Komentari (0)

Više iz rubrike

Држављани БиХ који примају пензију из Хрватске добијају годишњи додатак

Region

Državljani BiH koji primaju penziju iz Hrvatske dobijaju godišnji dodatak

2 h

0
Снажно невријеме у Сплиту и другим градовима: Поплављене саобраћајнице

Region

Snažno nevrijeme u Splitu i drugim gradovima: Poplavljene saobraćajnice

3 h

0
Хрвати

Region

Hitlera prizivaju, ustaštvo veličaju: Osude glasne, kazne rijetke

3 h

3
Хрватска књижевница Ведрана Рудан.

Region

Objavljena posljednja knjiga Vedrane Rudan: ''Prodavaće se dobro kad umrem''

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

07

Remi Bajerna i Arsenala

22

58

Gase se brojni sajtovi vlada širom Evrope zbog bezbjednosnih propusta

22

51

"Odao" ga kofer: Granična policija u Memnigenu odbila ulazak državljaninu BiH

22

45

Zelenski otkrio kada bi mogli početi novi pregovori s Rusijom

22

44

Oglasili se ljekari o stanju pape Lava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima