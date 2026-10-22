Bez posla ostaje 150 radnika: Kompanija koja je kupila Ledo zatvara fabriku

Kompanija Nomad Foods, koja je 2021. godine kupila Ledo, objavila je odluku o zatvaranju fabrike Irida u Daruvaru. Prema trenutnom planu, proizvodnja bi trebalo da prestane do kraja ove godine, a zatvaranje će obuhvatiti svih 150 zaposlenih u fabrici.

Nomad Foods, jedna od vodećih evropskih kompanija u sektoru zamrznute hrane, odluku je donio nakon detaljne analize poslovanja Iride. Iz kompanije poručuju da su pokušali pronaći dugoročno održivo rješenje za nastavak rada fabrike, ali u tome nisu uspjeli.

Kompanija je 2021. godine od Fortenova grupe za oko 615 miliona evra preuzeo poslovanje sa zamrznutom hranom, uključujući Ledo plus u Hrvatskoj, Ledo Čitluk u Bosni i Hercegovini i Frikom u Srbiji.

Fabrika Irida u Daruvaru specijalizovana je za završnu obradu i pakovanje pojedinih zamrznutih proizvoda od ribe i plodova mora za brendove Nomad Foodsa. Prema podacima kompanije, taj pogon obrađuje manje od pet odsto ukupne proizvodnje ribljih proizvoda unutar grupe.

Uprkos zatvaranju fabrike u Daruvaru, iz Nomad Foodsa tvrde da će ti proizvodi i dalje biti dostupni potrošačima u Hrvatskoj i regionu. Snabdijevanje planiraju obezbijediti putem postojeće proizvodne i distributivne mreže u Evropi.

Eduardo Bahijega, glavni direktor lanca snabdijevanja Nomad Foodsa, komentarisao je odluku o zatvaranju pogona.

"Uložili smo značajan trud kako bismo pronašli održivo dugoročno rješenje za Iridu, ali nismo uspjeli. Svjesni smo da je ovo teška vijest. Naš prioritet tokom narednih sedmica biće da vodimo otvoren i konstruktivan dijalog sa zaposlenima i njihovim predstavnicima, te da istovremeno obezbijedimo kontinuitet snabdijevanja za naše kupce i potrošače. Današnja objava ne mijenja dugoročnu posvećenost kompanije Nomad Foods hrvatskom tržištu i širem jadranskom regionu", izjavio je Bahijega, prenosi Indeks.

Iz kompanije navode da je odluka o zatvaranju Iride dio dugoročnog programa povećanja produktivnosti koji je Nomad Foods najavio 2025. godine.

Cilj programa je optimizacija poslovanja, bolje korištenje postojećeg evropskog lanca snabdijevanja, povećanje operativne efikasnosti i jačanje dugoročne konkurentnosti kompanije.

Međutim, za Daruvar zatvaranje fabrike znači gubitak 150 radnih mjesta. Iako kompanija najavljuje razgovore sa zaposlenima i njihovim predstavnicima, zasad nisu objavljeni detalji o otpremninama, mogućnostima premještaja radnika u druge pogone ili drugim mjerama za zaposlene koji će ostati bez posla.