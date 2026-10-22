Pomenuo je vladin avion, vojne počasti, prebrojao i šest ministara na posljednjem ispraćaju. Kada je završio s prebrojavanjem, pronašao je i novu kvalifikaciju za nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske.

"Istorija će ga pamtiti kao kasapina Bosne", naveo je ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija.

Sahrana je civilizacijski čin, a ne prilika za novo političko suđenje, poručuje Nenad Stevandić. Lagumdžijine poruke nisu ništa drugo do stara čaršijska pakost, upakovana u diplomatski govor.

"Ivo Andrić je to najbolje opisao u Kasabi, iz kasabe potiču kasabalije. To je čaršijska pakost, koja nema za cilj da on bolje živi nego da nekom drugom napakosti. On je sada sam sebe razotkrio. Recimo kada se ide Rasimu Deliću na sahranu koji je osuđen za ratne zločine on je heroj. Kada se ide na sahranu Ratku Mladiću koji je osuđen od istog suda on je zločinac", istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Negativan govor prema čitavom srpskom narodu, tako Lagumdžijno obraćanje opisuje Isidora Graorac. Predstavnici Bošnjačkog naroda, trebalo bi, između ostalog da obrate pažnju šta su u njihovo ime činili njihovi generali tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

"To što ne postoje presude ili to što su donesene sa veoma malim brojem godina na koje su osuđeni ne znači da su ti zločini, ili da se nisu desili. U ovom slučaju Haški tribunal bio je na strani jednih, a protiv drugih", kazala je predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac.

Ništa novo od Zlatka Lagumdžije. Godinama on svijet truje sa lažima o srpskom narodu, poruka je jednog od starješina VRS. Na najgrublji način zloupotrebljava govornicu UN-a.

"To što gospodin Zlatko Lagumdžija misli o Ratku Mladiću je njegova stvar. Može da ima bilo kakvo lično mišljenje. Ali, to što srpski narod misli o Ratku Mladiću je nešto sasvim drugo. On i dalje sije mržnju, on i dalje ima tu ratno-huškačku retoriku. Ali, na svu sreću, time što on radi, on najviše šteti BiH. Čini više za nestanak BiH, nego neki drugi za šta ih optužuje", rekao je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

Iz Njujorka, Lagumdžija se, moglo bi se reći, ponovo obračunao sa prošlošću. Teško je povjerovati, pa čak i reći da će takvim nastupima bilo šta promijeniti na bolje. Jasno je samo da se ni tri decenije nakon rata, u BiH ne mogu usaglasiti ni oko prošlosti, a kamoli oko budućnosti.