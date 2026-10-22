Haos na jednom graničnom prelazu: Kamioni čekaju osam sati

Kamioni iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju osam časova.

Teretnjaci čekaju šest časova na Bezdanu, a na prelazu Šid sat vremena manje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na Sremskoj Rači zadržavanje za teretnjake na izlazu iz Srbije iznosi prosječno četiri sata, a na Kelebiji sat.

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Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima, prenosi Srna.