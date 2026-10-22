Haos na jednom graničnom prelazu: Kamioni čekaju osam sati

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kamioni iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju osam časova.
Teretnjaci čekaju šest časova na Bezdanu, a na prelazu Šid sat vremena manje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.
Na Sremskoj Rači zadržavanje za teretnjake na izlazu iz Srbije iznosi prosječno četiri sata, a na Kelebiji sat.
Ekonomija
Semberija u trci s vremenom: Sjetva kasni, a kiše i dalje nema dovoljno
Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
3 h0
Srbija
4 h0
Srbija
8 h0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
21
09
21
07
20
58
20
54
20
51
Trenutno na programu