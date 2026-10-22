Logo

Haos na jednom graničnom prelazu: Kamioni čekaju osam sati

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 19:49

Komentari:

0
Хаос на једном граничном прелазу: Камиони чекају осам сати
Foto: Pexels

Kamioni iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci na izlazu iz zemlje čekaju osam časova.

Teretnjaci čekaju šest časova na Bezdanu, a na prelazu Šid sat vremena manje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na Sremskoj Rači zadržavanje za teretnjake na izlazu iz Srbije iznosi prosječno četiri sata, a na Kelebiji sat.

Трактор

Ekonomija

Semberija u trci s vremenom: Sjetva kasni, a kiše i dalje nema dovoljno

Za putnička vozila nema zadržavanja na graničnim prelazima, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Srbija

Kamion

Gužva na granici

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ватрогасци, Србија

Srbija

Buknuo požar u sklopu Specijalne bolnice, ima mrtvih!

3 h

0
Полиција Србија

Srbija

Jeziv prizor u Paliluli: Žena pronađena bez svijesti, tijelo puno modrica

4 h

0
Почео најзначајнији посао у пољопривреди: Ратари чекали падавине, али их нису дочекали

Srbija

Počeo najznačajniji posao u poljoprivredi: Ratari čekali padavine, ali ih nisu dočekali

8 h

0
Полиција Србија

Srbija

U stravičnom sudaru poginuo muškarac, povrijeđeno više osoba

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

09

UŽIVO: Bitno, 22.10.2026.

21

07

Počeo evropski okršaj u Banjaluci: Borac protiv finskog KuPS

20

58

Konferencijska liga: Zeljković i Lahti prate utakmicu na Gradskom stadionu u Banjaluci

20

54

Tijelo ne prestaje odmah da se mijenja nakon smrti: Ljekar otkrio šta se dešava

20

51

Dronovi pogodili tanker: Državljanin BiH preživio, hrvatski pomorac nestao

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima