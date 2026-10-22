Neće se desiti meni. Pretpostavka je kojom se vodi većina kompanija kada je riječ o nepredviđenim događajima.

Međutim, stradanje radnika, uništena imovina, oštećeni poslovni prostori, prekid rada i izgubljena zarada. Samo su dio računa koji ostaju iza nepredviđenih događaja kompanije. Tada je na potezu osiguravajuća kuća, ali samo ukoliko ste osigurani. Ukoliko niste, štete po kompaniju mogu da budu ogromne. A to je kod nas vrlo čest slučaj.

"Ima li smo nekoliko slučajeva u zadnje vrijeme bili smo svjedoci zaista da su se desili neželjeni događaji gdje je dobrim dijelom stradala imovina proizvodni proces, zalihe repromaterijala i sirovina a nisu bili osigurani ni kao preduzeće u proizvodnom ciklusu a pogotovo roba. Desili su se neželjeni slučajevi gdje smo mi kao Privredna Komora izašli na teren, pokušali da pomognemo sa resornim ministarstva i to je nešto gdje su se mogli umanjiti efekti", rekao je iz područne Privredne komore Banjaluka Aleksandar Ljuboja.

Na svjetskom tržištu, osiguranje je odavno dio poslovne strategije. Rizike planiraju unaprijed, ne čekaju nepredviđen događaj koji može izazvati milionske gubitke.

"Što se tiče proizvodnje obezbijeđeni smo, tj. osigurani smo. Pošto je naša firma jedina u gradu, imamo mnogo radnika, oni i imovina su osigurani. Što se tiče distribucije i eksporta proizvoda van kompanije, taj dio osiguranja ne zavisi u velikoj mjeri od nas", rekao je predsjednik Upravnog odbora ruske kompanije Tizol Dergačov Fjodor Ljvovič.

Obim zaštite, ne završava se na osnovnom osiguranju imovine. Ugovorom se mogu obuhvatiti i dodatni rizici pa čak i vandalizam. Sve zavisi od vrste polise i prepoznavanju rizika.

"Kada osiguranik dođe u naše prostorije treba da ima jasnu sliku ili da ga naš prodavac posavjetuje šta je njemu potrebno kako bi adekvatno zaštitio svoju imovinu. Pokriva se i vandalizam u slučajevima kada je to ugovoreno na polisi. Znači, moramo dobro paziti koje rizike ugovaramo da bi oni bili adekvatno pokriveni da se ne bi desio štetni događaj koji nije tom polisom pokriven", kazao je predsjednik Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske Bojan Popović.

Novac nije problem. Osiguravajuće kuće su, najčešće i reosigurane. Sva društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Srpskoj ispunjavaju zahtjeve adekvatnosti kapitala za sve vrste osiguranja pa i iznimke gdje je u pitanju vandalizam.

"Budući da se radi o dobrovoljnoj vrsti osiguranja i proizvodu koji samostalno formiraju društva za osiguranje, osiguranici trebaju pažljivo pročitati uslove osiguranja kojima je definisan obim osiguravajućeg pokrića, to jest precizno je navedeno da li je, i pod kojim uslovima, rizik manifestacija i demonstracija uključen u osiguravajuće pokriće, kao i da li se eventualno zahtijeva posebno ugovaranje i plaćanje dodatne premije za ovaj rizik", rekli su iz Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Osiguranje se ne procjenjuje po cijeni koju plaćamo već po zaštiti koju dobijamo. Kad šteta stigne,onda ne pije vode ono sa početka priče "neće se desiti meni". Zato je prioritet dobra odluka i procjena rizika.