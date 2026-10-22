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Predstavlja rizik: Ova lutka je povučena sa tržišta BiH

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22.10.2026 16:24

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Дјевојчице се играју играчкама
Foto: Cottonbro studio/Pexels

Sa tržišta BiH povučena je igračka iz Kine "bebi dol" jer sadrži veću količinu ftalata od dozvoljene, saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o proizvodu "bebi dol" (BABY DOLL MKX078302) sa bar-kodom 6991200783029, koji predstavlja ozbiljan hemijski rizik, tako da su naređene mjere povlačenja i uništavanje.

Повучена са тржишта дјечија играчка "беби дол"
Povučena sa tržišta dječija igračka "bebi dol"
Ustupljena fotografija

Potrošačima se savjetuje da prestanu koristiti ovaj proizvod i da ga vrate uvozniku.

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Tagovi :

Agencija za nadzor nad tržištem BiH

igračka

Opasnost

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