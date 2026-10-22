Sa tržišta BiH povučena je igračka iz Kine "bebi dol" jer sadrži veću količinu ftalata od dozvoljene, saopštila je Agencija za nadzor nad tržištem BiH.

Riječ je o proizvodu "bebi dol" (BABY DOLL MKX078302) sa bar-kodom 6991200783029, koji predstavlja ozbiljan hemijski rizik, tako da su naređene mjere povlačenja i uništavanje.

Povučena sa tržišta dječija igračka "bebi dol" Ustupljena fotografija

Potrošačima se savjetuje da prestanu koristiti ovaj proizvod i da ga vrate uvozniku.