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Mladić iz BiH uhvaćen sa 50 kilograma hašiša u Danskoj

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22.10.2026 15:45

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Sud u danskom Herningu osudio je juče, 21. oktobra, državljanina Bosne i Hercegovine na kaznu od godinu dana zbog posjedovanja 50 kilograma hašiša.

Polovina kazne (šest mjeseci) je uslovna sa rokom provjere od godinu dana. Takođe mu je izrečena i opomena pred protjerivanje iz Danske.

Kako stoji u saopštenju policije Centralnog i Zapadnog Jutlanda ovaj 24-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine uhvaćen je sa 50 kilograma hašiša, koje je posjedovao u svrhu dalje preprodaje.

Policija je zaustavila njegov automobil 17. septembra 2024. godine radi kontrole u blizini nekadašnje gostionice Røgind Kro, istočno od grada Ringkøbinga, kada je u vozilu i pronađena ova velika količina droge.

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Osuđen je prema članu 191 danskog Krivičnog zakona, koji se odnosi na teža krivična d‌jela krijumčarenja i preprodaje narkotika, za šta je zaprijećena kazna i do 10 godina zatvora, pišu Nezavisne novine.

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hapšenje

Državljanin BiH

Danska

hašiš

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