Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Abu Dabi u fokusu diskusije u vezi sa mogućim mjestom održavanja trilateralnih razgovora SAD, Rusije i Ukrajine.

"Za sada govorimo o Abu Dabiju", kratko je odgovorio Peskov na novinarsko pitanje o mogućem mjestu održavanja pregovora.

Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jurij Ušakov je, takođe, napomenuo da je Abu Dabi vjerovatna lokacija, otkrivajući da bi razgovori mogli da budu održani početkom novembra.

Peskov je, međutim, pozvao novinare da ne žure sa pitanjima o pripremi Rusije za pregovore, prenosi Srna.