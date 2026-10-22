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Peskov otkrio gdje bi mogli biti pregovori SAD, Rusije i Ukrajine

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22.10.2026 15:38

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Abu Dabi u fokusu diskusije u vezi sa mogućim mjestom održavanja trilateralnih razgovora SAD, Rusije i Ukrajine.

"Za sada govorimo o Abu Dabiju", kratko je odgovorio Peskov na novinarsko pitanje o mogućem mjestu održavanja pregovora.

Pomoćnik ruskog predsjednika Vladimira Putina Jurij Ušakov je, takođe, napomenuo da je Abu Dabi vjerovatna lokacija, otkrivajući da bi razgovori mogli da budu održani početkom novembra.

Peskov je, međutim, pozvao novinare da ne žure sa pitanjima o pripremi Rusije za pregovore, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Rusija

Ukrajina

pregovori

Sjedinjene Američke Države

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