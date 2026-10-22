Direktor Doma zdravlja Trebinje i načelnica gradskog odjeljenja pristupile SNSD-u

Direktor Doma zdravlja Trebinje dr Nedeljka Čomor i načelnica Odjeljenja za prostorno planiranje Grada Trebinja Amerisa Zavitan Jeftović pristupile su danas Savezu nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik.

Čomor i Zavitan Jeftović istakle su da su se za pristupanje ovoj političkoj stranci odlučile jer žele da budu dio tima koji radi na razvoju Trebinja i unapređenju kvaliteta života građana, kao i na daljem jačanju Republike Srpske.

Zavitan Jeftović navela je da njena odluka proizlazi iz uvjerenja da se kroz zajednički rad, odgovornost i jasnu viziju može doprinijeti daljem razvoju grada.

"Želim da budem dio tima koji ima jasnu viziju razvoja Trebinja, koji predano radi i nastoji da naš grad učini još modernijim, uređenijim i prosperitetnijim. Smatram da se konkretnim radom, posvećenošću i zajedničkim djelovanjem mogu ostvariti rezultati koji su važni za sve naše građane", istakla je Zavitan Jeftović.

Dobrodošlicu novim članicama, u ime Gradskog odbora SNSD-a Trebinje, poželio je Milutin Mastilović, koji je naglasio da su znanje, stručnost i posvećenost važni za svaki tim koji želi da ostvaruje dobre rezultate.

"Drago nam je što su nam se pridružile osobe koje su svojim profesionalnim angažmanom i odgovornim odnosom prema poslu pokazale da žele da doprinesu razvoju našeg grada. Vjerujemo da će svojim znanjem, iskustvom i energijom dodatno osnažiti naš tim i doprinijeti realizaciji ciljeva usmjerenih na dobrobit svih građana Trebinja i Republike Srpske", rekao je Mastilović.

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Pristupanje Čomor i Zavitan Jeftović SNSD-u predstavlja nastavak okupljanja kadrova koji svojim profesionalnim iskustvom i angažmanom mogu doprinijeti radu stranke i ostvarivanju razvojnih ciljeva u Trebinju.