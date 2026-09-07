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Sahranjen general Ratko Mladić

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07.09.2026
07:12=>16:25

Komentari:

15
Сахрањен генерал Ратко Младић
Foto: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

General Ratko Mladić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje kćerke Ane.

Sahrana generala Ratka Mladića

Sve detalje možete pratiti na programu i portalu ATV-a.

15:19

Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

General Ratko Mladić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje kćerke Ane. Opširnije u linku:

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Sahranjen general Ratko Mladić: Desetine hiljada građana ga ispratilo na vječni počinak

15:11

Govor Darka Mladića:Hvala vam braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, održao je potresan oproštajni govor na sahrani.

Дарко Младић

Republika Srpska

Govor Darka Mladića na sahrani: Hvala vam, braćo, što ste došli da presudite da li je moj otac heroj ili zločinac

14:53

Molitve i svijeće za generala Mladića u manastiru Ostrog

Delegacija Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, na čelu sa predsjednikom Momčilom Vuksanovićem, danas je u manastiru Ostrog prisustvovala molitvi i zapalila svijeće za pokoj duše generala Ratka Mladića. Opširnije u linku:

Сахрана генерала Ратка Младића

Region

Molitve i svijeće za generala Mladića u manastiru Ostrog

14:43

Počeo ispraćaj na vječni počinak generala Mladića

Na Topčiderskom groblju u Beogradu počeo je ispraćaj na vječni počinak generala Ratka Mladića, u prisustvu porodice, zvaničnika Republike Srpske i Srbije, te hiljada građana. Opširnije u linku:

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Počeo ispraćaj na vječni počinak generala Mladića

14:13

Šta je patrijarh Porfirije rekao na opijelu Ratku Mladiću

Patrijarh Porfirije istakao je danas u crkvi Svetog Luka na Vidikovcu, u okviru sahrane Ratka Mladića, da će "ime generala Ratka Mladića ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog pravoslavnog naroda, koji prema njemu osjeća i neguje duboku zahvalnost, jer ga vidi kao vojnika i komandanta koji je u jednom teškom i tragičnom vremenu stajao na čelu vojske svoga naroda, nosio veliku odgovornost i teret, podneo žrtvu i položio život za slobodu, odbranu i opstanak svoga roda". Opširnije u linku:

Патријарх Порфирије опијело Ратку Младићу

Srbija

Šta je patrijarh Porfirije rekao na opijelu Ratku Mladiću

13:42

Nepregledne kolone ljudi: Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

Pogrebna povorka sa kovčegom generala Ratka Mladića krenula je iz Crkve Svetog Luke u Beogradu ka Topčiderskom groblju, gdje će nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biti sahranjen. Opširnije u linku:

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Nepregledne kolone ljudi: Hiljade građana na sahrani generalu Mladiću

13:26

Krenula pogrebna povorka, na Topčiderskom groblju sve spremno za sahranu generala Mladića

Pogrebna povorka sa kovčegom generala Ratka Mladića krenula je iz Crkve Svetog Luke u Beogradu ka Topčiderskom groblju, gdje će nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske biti sahranjen. Opširnije u linku:

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Krenula pogrebna povorka, na Topčiderskom groblju sve spremno za sahranu generala Mladića

13:21

Šobot o posjeti generalu Mladiću: Takvi pacijenti ne mogu se liječiti u pritvorskoj jedinici

Nikola Šobot v.d. direktora UKC-a Republike Srpske, govorio je o posjeti generalu Ratku Mladiću tokom 2024. godine i detaljima razgovora sa generalom. O čemu su razgovarali, u kakvom stanju su zatekli generala, govorio je za ATV Specijal. Više na linku:

Никола Шобот

Republika Srpska

Šobot o posjeti generalu Mladiću: Takvi pacijenti ne mogu se liječiti u pritvorskoj jedinici

12:59

Patrijarh Porfirije: Božiji sud je jedini konačan i pravedan

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije poručio je u besjedi tokom opijela generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu da će njegovo ime ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog naroda. Opširnije u linku:

Патријарх Порфирије

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije: Božiji sud je jedini konačan i pravedan

12:07

Patrijarh Porfirije služi opijelo generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke

Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije služi opijelo generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac. Opširnije u linku:

Патријарх Порфирије

Republika Srpska

Patrijarh Porfirije služi opijelo generalu Mladiću u Crkvi Svetog Luke

12:03

Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, premijer Savo Minić, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odali su počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Opširnije u linku:

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Dodik, Minić, Stevandić i Cvijanovićeva odali počast generalu Mladiću

12:02

Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir odali su danas počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u Beogradu, gdje je izložen kovčeg sa tijelom nekadašnjeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Opširnije u linku:

Каран Будимир

Republika Srpska

Siniša Karan i Željko Budimir odali počast generalu Ratku Mladiću

11:55

Puhalo za: Pamtiću generala Ratka Mladića po čojstvu i velikom herojstvu

Pamtiću generala Ratka Mladića po čojstvu i velikom herojstvu, rekao je Branislav Puhalo, bivši šef obezbjeđenja Ratka Mladića. Opširnije u linu:

Бранислав Пухало

Republika Srpska

Puhalo za ATV: Pamtiću generala Ratka Mladića po čojstvu i velikom herojstvu

10:52

Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko odao je počast generalu Ratku Mladiću u Crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje je izložen kovčeg sa njegovim tijelom.

Сахрана генерала Ратка Младића

Srbija

Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

10:39

Trivić za ATV: Sahrana generala Mladića ujedinila srpski narod

Mirko Trivić potpredsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske govorio je za ATV Specijal o životu generala Ratka Mladića. Više informacija na linku:

Мирко Тривић

Republika Srpska

Trivić za ATV: Sahrana generala Mladića ujedinila srpski narod

10:30

Pavić za: Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpskoj

Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpsko, rekao je Aleksandar Pavić, politikolog i narodni poslanik u Skupštini Srbije. Opširnije u linku:

Александар Павић

Republika Srpska

Pavić za ATV: Dolazak na sahranu poštovanje prema generalu, njegovoj porodici i Republici Srpskoj

10:04

Kelečević za: General Mladić bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek

General Ratko Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek, rekao je Boško Kelečević, general-pukovnik Vojske Republike Srpske. Opširnije u linku:

Бошко Келечевић

Republika Srpska

Kelečević za ATV: General Mladić je bio vrhunski starješina i stručnjak, a prije svega jako dobar čovjek

09:13

Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

U crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac završen vjerski obred, a građani u kilometarskim kolonama čekaju kako bi ušli u crkvu i odali počast generalu Ratku Mladiću.

Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

08:36

Ostojić: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod

"Danas se piše istorija srpskog naroda. General je ušao u istoriju. Vodio je srpski narod u najtežim trenucima. I tad nas je ujedinio kao i danas", rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Opširnije na linku

Радан Остојић

Republika Srpska

Ostojić: General Mladić ponovo ujedinio srpski narod

08:17

Gagić: Generale, putuj u carstvo nebesko, opraštaj nama grešnima

Borci Republike Srpske jednoglasni su u izjavi da je general Ratko Mladić u najtežim trenucima stao na čelo vojske, želeći da odbrani srpski narod i zato su danas oni u Beogradu kako bi mu odali počast.

Милован Гагић

Republika Srpska

Gagić: Generale, putuj u carstvo nebesko, opraštaj nama grešnima, počivaj gdje počivaju pravednici

07:37

Župljanin: Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa

Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa srpskih oslobodilačkih ratova, rekao je Slobodan Župljanin, predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske. Opširnije u linku:

Слободан Жупљанин

Republika Srpska

Župljanin za ATV: Ratko Mladić će biti zapamćen kao jedan od najvećih srpskih vojskovođa

5:58

Dolazak Darka Mladića

Rano jutros je generalov sin, Darko Mladić, donio očeva odlikovanja sa šapkom. Građani su već počeli da se okupljaju ispred porte hrama Svetog Luke. Svi oni koji bi htjeli da mu se poklone i odaju posljednju počast moći će to da urade do 12 časova.

Дарко Младић
Darko Mladić
Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

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sahrana

Ratko Mladić

Ratko Mladić sahrana

Komentari (15)

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