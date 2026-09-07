Sahranjen general Ratko Mladić

14:13

Šta je patrijarh Porfirije rekao na opijelu Ratku Mladiću

Patrijarh Porfirije istakao je danas u crkvi Svetog Luka na Vidikovcu, u okviru sahrane Ratka Mladića, da će "ime generala Ratka Mladića ostati duboko utkano u pamćenje i molitve najvećeg dijela srpskog pravoslavnog naroda, koji prema njemu osjeća i neguje duboku zahvalnost, jer ga vidi kao vojnika i komandanta koji je u jednom teškom i tragičnom vremenu stajao na čelu vojske svoga naroda, nosio veliku odgovornost i teret, podneo žrtvu i položio život za slobodu, odbranu i opstanak svoga roda". Opširnije u linku: