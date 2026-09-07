Sahranjen general Ratko Mladić

Autor:ATV redakcija
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General Ratko Mladić sahranjen je danas na Topčiderskom groblju u Beogradu pored svoje kćerke Ane.
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