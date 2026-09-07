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Rekordna godina u Italiji: Ovo ljeto najtoplije u posljednjih 75 godina

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07.09.2026 17:26

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Рекордна година у Италији: Ово љето најтоплије у посљедњих 75 година
Foto: Tanjug / AP / Antonio Calanni

Ovo ljeto je najtoplije u Italiji od 1950. godine, uz prosjek temperature od 24,3 stepeni Celzijusova, saopšteno je danas iz Savjeta za nacionalno istraživanje Instituta za bioekonomiju.

U saopštenju se navodi da je protekli mjesec bio najtopliji sa prosječnom temperaturom od 25,6 stepeni Celzijusovih, što je za 5,2 stepena Celzijusova više od prosjeka zabilježenog od 1951. do 1980. godine, a za 3,5 stepeni više od perioda od 1991. do 2020. godine.

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"Prosječna temperatura od 25,6 stepeni Celzijusovih u avgustu premašuje ranije rekorde od 24,6 stepeni u istom periodu 2024. godine, te 24 stepena zabilježena u avgustu 2017. godine", ističe u saopštenju istraživač Lorenco Arkidijako.

Prema njegovim riječima, podaci ukazuju da je ovo najtoplija godina od početka mjerenja 1950. godine, te da su jul i avgust bili najtopliji mjeseci u istoriji.

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Tagovi :

Italija

vrućina

ljeto

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