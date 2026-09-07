Penzioneri sa zdravstvenim problemima mogu da ostvare ova prava

Korisnici starosne penzije koji imaju tjelesno oštećenje mogu u određenim slučajevima da ostvare pravo na značajnu novčanu naknadu, ali zakon jasno propisuje kada se ona isplaćuje i pod kojim rigoroznim uslovima!

Pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje, prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, imaju osiguranici kod kojih je zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja došlo do gubitka ili značajnijeg oštećenja pojedinih organa ili dijelova tijela.

Dodatni ključni uslov je da utvrđeni stepen tjelesnog oštećenja iznosi najmanje 30 odsto.

To znači da sami zdravstveni problemi i status korisnika starosne penzije nisu dovoljni za ostvarivanje prava na ovu naknadu. Ukoliko je tjelesno oštećenje posljedica bolesti ili povrede koja nije nastala na radu, zakonski uslovi za njenu isplatu nažalost nisu ispunjeni.

Zahtjev se može podnijeti i za druge olakšice!

Međutim, osoba čije je tjelesno oštećenje nastalo usljed bolesti ili povrede van rada ipak može Fondu PIO da podnese zahtjev za utvrđivanje procenta tjelesnog oštećenja. Uz zahtjev je potrebno priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, nakon čega se sprovodi medicinsko vještačenje.

Ukoliko se vještačenjem utvrdi postojanje tjelesnog oštećenja, u zavisnosti od njegovog procenta, građanin može da ostvari pravo na vredne olakšice, iako nema pravo na direktnu novčanu naknadu!

Među mogućim pogodnostima su refundacija plaćenog poreza na dodatu vrijednost (PDV) i potpuno oslobađanje od pojedinih dažbina prilikom registracije motornog vozila.

Takođe, informacije o eventualnim olakšicama prilikom plaćanja komunalnih usluga, parkinga, putarine i drugih troškova penzioneri mogu dobiti u opštinskim službama nadležnim za zaštitu osoba sa invaliditetom ili direktno u preduzećima koja pružaju te usluge, prenosi Mondo.