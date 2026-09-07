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FBiH planira novo zaduženje

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07.09.2026 18:52

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Foto: Pexel/ Sandin Redzo

Federacija BiH planira novo zaduženje od 20 miliona KM emisijom trezorskih zapisa zakazanom za 29. septembar.

Sarajevska berza objavila je javni poziv za učešće u 91. emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na ovoj berzi.

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Planirani iznos emisije je 20 miliona KM, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM, dok je 29. septembar naredne godine datum njihovih dospijeća.

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FBiH

zaduženje

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