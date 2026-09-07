FBiH planira novo zaduženje

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Foto: Pexel/ Sandin Redzo

Federacija BiH planira novo zaduženje od 20 miliona KM emisijom trezorskih zapisa zakazanom za 29. septembar.

Sarajevska berza objavila je javni poziv za učešće u 91. emisiji trezorskih zapisa FBiH putem aukcije na ovoj berzi. Srbija Penzioneri sa zdravstvenim problemima mogu da ostvare ova prava Planirani iznos emisije je 20 miliona KM, nominalna vrijednost trezorskog zapisa je 10.000 KM, dok je 29. septembar naredne godine datum njihovih dospijeća.

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