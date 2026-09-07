"BH Telekom" ukinuo signal ATV-a i RTRS-a zbog sahrane generala Ratka Mladića

"BH Telekom" je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal ATV-a i RTRS-a koji od jutarnjih sati emituju specijalni program posvećen sahrani generala Ratka Mladića.

Sahrana generala Ratka Mladića

"Poštovani korisnici, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine prekidamo distribuciju tokom emitovanja sadržaja o sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja od strane međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, jer takav sadržaj može izravno ili posredno predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca te narušiti javni interes i osjećanja žrtava. Hvala na razumijevanju", istakli su iz BH Telekoma.

Podsjećamo, general Vojske Republike Srpske /VRS/ Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića biće izložen od 7.00 do 12.00 časova u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.

Opijelo generalu Mladiću biće služeno u ovom hramu u 12.00 časova.

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

Prema najavama organizacija iz Republike Srpske proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, očekuje se organizovani dolazak više hiljada bivših Mladićevih saboraca, kao i veliki broj građana Srpske i Srbije.

Darko Mladić, sin preminulog generala, izjavio je ranije da vjeruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno.

Porodica Mladić ranije je apelovala na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence da to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu.

U Domu Vojske Srbije u subotu je održana komemoracija generalu Mladiću na kojoj su se od njega oprostili porodica, bivši saborci, prijatelji. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske i Srbije.

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.