Logo

"BH Telekom" ukinuo signal ATV-a i RTRS-a zbog sahrane generala Ratka Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
07.09.2026 11:16

Komentari:

7
"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића
Foto: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

"BH Telekom" je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal ATV-a i RTRS-a koji od jutarnjih sati emituju specijalni program posvećen sahrani generala Ratka Mladića.

Sahrana generala Ratka Mladića

"Poštovani korisnici, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine prekidamo distribuciju tokom emitovanja sadržaja o sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja od strane međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, jer takav sadržaj može izravno ili posredno predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca te narušiti javni interes i osjećanja žrtava. Hvala na razumijevanju", istakli su iz BH Telekoma.

Podsjećamo, general Vojske Republike Srpske /VRS/ Ratko Mladić biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu.

Kovčeg sa tijelom generala Mladića biće izložen od 7.00 do 12.00 časova u crkvi Svetog Luke u beogradskom naselju Vidikovac, gdje će od njega moći da se oproste prijatelji i poštovaoci.

Opijelo generalu Mladiću biće služeno u ovom hramu u 12.00 časova.

Prema protokolu sahrane, dolazak na Topčidersko groblje, gdje će general Mladić biti ispraćen uz najviše vojne počasti, predviđen je u 13.30 časova.

Prema najavama organizacija iz Republike Srpske proisteklih iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, očekuje se organizovani dolazak više hiljada bivših Mladićevih saboraca, kao i veliki broj građana Srpske i Srbije.

Darko Mladić, sin preminulog generala, izjavio je ranije da vjeruje da će sahrana proteći mirno i dostojanstveno.

Porodica Mladić ranije je apelovala na sve koji namjeravaju da za sahranu generala kupe cvijeće i vijence da to ne čine, već da taj novac uplate za oboljelu djecu.

U Domu Vojske Srbije u subotu je održana komemoracija generalu Mladiću na kojoj su se od njega oprostili porodica, bivši saborci, prijatelji. Komemoraciji su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske i Srbije.

General Mladić preminuo je 27. avgusta u pritvorskoj bolnici u Hagu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

ATV

Sahrana Ratka Mladića

BH Telekom

Komentari (7)

Pročitajte više

Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Ненад Вујић, министар правде.

Srbija

Počast generalu Mladiću odali predstavnici Vlade Srbije i predstavnici političkih stranaka

5 h

0
Београд, 7. септембра 2026. - Некадашњи командант Војске Републике Српске генерал Ратко Младић биће сахрањен данас у Београду. Ковчег са телом генерала Младића изложен је у цркви Светог Луке на Видиковцу, а грађани ће од 7 до 12 часова моћи да му одају пошту. У цркви су Дарко Младић, син Ратка Младића и саборци генерала Младића. На ковчегу са телом генерала Младића су његова капа и сабља, а испред ковчега, уз Младићеву фотографију, ордење, као и венац у бојама српске заставе. Поред ковчега стоје припадници Војске Србије. На фотографији Александар Боцан Харченко, амбасадор Русије у Србији.

Srbija

Ruski ambasador odao počast generalu Ratku Mladiću

5 h

0
"АТВ Специјал" поводом сахране генерала Ратка Младића

Republika Srpska

"ATV Specijal" povodom sahrane generala Ratka Mladića

6 h

0
Сахрана генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Građani u kilometarskim kolonama čekaju da se oproste od generala Ratka Mladića

7 h

0

Više iz rubrike

Камиони на граници

BiH

Prevoznici najavili regionalne proteste na graničnim prelazima prema EU od 14. septembra

6 h

0
Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца

BiH

Mustafa Cerić zaboravio da je sahranio ratnog zločinca

18 h

2
Чекић, судница

BiH

Sutra generalni štrajk u svim sudovima i Tužilaštvu

1 d

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

BiH

Požar kod Kupresa širi se prema Tomislavgradu i Rami

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

59

Novak Đoković objavio vijest koja će oduševiti sve: "Odlučio sam da..."

15

52

Za njih slučajnosti ne postoje: Ovaj znak svuda vidi skrivene poruke

15

46

Ekstremna opasnost u telefonu: Zombi aplikacije kradu novac i identitet

15

37

Šipovljani odali počast generalu Mladiću

15

31

Urušio se sprat zgrade u centru Rima, ljude izvlčili iz ruševina

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima