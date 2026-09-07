Helikopter OS BiH se pokvario iznad Drvara, požar na oko 800 metara od kuća

Požar u drvarskom selu Poljice i dalje je aktivan, a usljed vjetra vatra se približila kućama na oko 800 metara, izjavila je Srni načelnik Drvara Dušica Runić.

- Na terenu su pripadnici "Šumarije", a pomoć je poslao i Glamoč. Treba nam puno ljudi kako bi se požar zaustavio prema selu, jer je teren nepristupačan za cisterne - rekla je Runićeva.

Ona je upozorila da situacija nije nimalo bezazlena, te podsjetila da je juče na tom području vatru gasio i helikopter Oružanih snaga BiH koji se pokvario, prenosi Srna.

Runićeva sumnja da će helikopter danas moći da dođe, s obzirom na to da je u Federaciji BiH aktivno više požara.

Ona je rekla da sa terena čeka informaciju da li je potrebno alarmirati još ljudstva za pomoć u gašenju požara, navodeći da su tražili pomoć iz Istočnog Drvara, Glamoča i susjednih opština.

Runićeva je naglasila da je požar aktivan i u selu Boboljusci, koje je ranije pripadalo Drvaru, a sada Bihaću.

- Mještani su sinoć u 22.00 časa sami napravili liniju da odbrane kuće. Jutros je stanje bilo nešto bolje. Požar i dalje gori, građani brane kuće i prepušteni sami sebi, jer na području Bihaća gori Plješevica - navela je Runićeva.

Požar u opštini Drvar izbio je u subotu, 5. septembra.