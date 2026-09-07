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Helikopter OS BiH se pokvario iznad Drvara, požar na oko 800 metara od kuća

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07.09.2026 12:03

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Пожар код Дрвара
Foto: Srna

Požar u drvarskom selu Poljice i dalje je aktivan, a usljed vjetra vatra se približila kućama na oko 800 metara, izjavila je Srni načelnik Drvara Dušica Runić.

- Na terenu su pripadnici "Šumarije", a pomoć je poslao i Glamoč. Treba nam puno ljudi kako bi se požar zaustavio prema selu, jer je teren nepristupačan za cisterne - rekla je Runićeva.

Ona je upozorila da situacija nije nimalo bezazlena, te podsjetila da je juče na tom području vatru gasio i helikopter Oružanih snaga BiH koji se pokvario, prenosi Srna.

Runićeva sumnja da će helikopter danas moći da dođe, s obzirom na to da je u Federaciji BiH aktivno više požara.

Ona je rekla da sa terena čeka informaciju da li je potrebno alarmirati još ljudstva za pomoć u gašenju požara, navodeći da su tražili pomoć iz Istočnog Drvara, Glamoča i susjednih opština.

Runićeva je naglasila da je požar aktivan i u selu Boboljusci, koje je ranije pripadalo Drvaru, a sada Bihaću.

- Mještani su sinoć u 22.00 časa sami napravili liniju da odbrane kuće. Jutros je stanje bilo nešto bolje. Požar i dalje gori, građani brane kuće i prepušteni sami sebi, jer na području Bihaća gori Plješevica - navela je Runićeva.

Požar u opštini Drvar izbio je u subotu, 5. septembra.

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Tagovi :

Dušica Runić

Drvar

požar

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Ватрогасац је припадник Ватрогасног удружења који има за циљ гашење или контролисање ватре и ватрених стихија, као и заштиту и спасавање лица и имовине за време елементарних непогода и природних катастрофа.

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