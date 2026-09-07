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Požar kod Mrkonjić Grada pod kontrolom

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07.09.2026 08:31

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Ватрогасац је припадник Ватрогасног удружења који има за циљ гашење или контролисање ватре и ватрених стихија, као и заштиту и спасавање лица и имовине за време елементарних непогода и природних катастрофа.
Foto: ATV

Požar u rejonu Rajakovog brda kod Mrkonjić Grada stavljen je pod kontrolu, rekao je Srni starješina lokalnog Vatrogasnog društva Željko Laketić.

Laketić je naveo da su na terenu ekipe koje su juče uspjele da spriječe da vatra pređe put i izađe na sam vrh Rajakovog brda, čime bi bio zahvaćen kompletan prostor.

"U tom slučaju bilo bi veoma teško držati pod kontrolom požarnu liniju jer bi se spuštala do sela Podbrdo", pojasnio je Laketić.

Prema njegovim riječima, tokom noći bilo je organizovano dežurstvo, ekipa iz Šumskog gazdinstva "Lisina" nadgledala je požarnu liniju, a na terenu je bila i cisterna sa vodom komunalnog preduzeća "Park" iz Mrkonjić Grada.

Načelnik ove opštine Dragan Vođević smatra da su šumski požari na području Mrkonjić Grada izazvani ljudskim nemarom i nepažnjom.

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On je pozvao sugrađane da ne lože vatru na otvorenom, a ako to čine da obavijeste vatrogasce kako bi dežurali na toj lokaciji.

Vođević je zahvalio pripadnicima vatrogasne jedinice, radnicima Šumskog gazdinstva "Lisina", pripadnicima Policijske uprave Mrkonjić Grad, kao i Oružanih snaga BiH koji su danonoćno bili na terenu i gasili požar.

"Požar je prijetio da zahvati visoku crnogoričnu šumu i da se proširi na sela, ali i na vojne objekte u rejonu `Kule`, što bio bio veliki problem", rekao je Vođević Srni.

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Tagovi :

požar

Mrkonjić Grad

vatra

Vatrogasci

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