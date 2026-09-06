Obustavljen saobraćaj na putu Bileća – Gacko, požar prijeti objektima!

Saobraćaj na magistralnom putu Bileća – Gacko zbog požara, u mjestu Korita trenutno je obustavljen, kako javlja naš reporter.

Saobraćaj je obustavljen, na terenu su policijski službenici, kao i vatrogasci, koji se bore sa vatrenom stihijom, koja se ne smiruje danima unazad.

Stanje je teško, vatrogasci i svi prisutni na terenu nadljudskim naporima pokušavaju ugasiti požar.

Požar u ovim trenucima prijeti kućama, kao i drugim stambenim objektima, javlja naš Bojan Nosović.