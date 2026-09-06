Obustavljen saobraćaj na putu Bileća – Gacko, požar prijeti objektima!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Saobraćaj na magistralnom putu Bileća – Gacko zbog požara, u mjestu Korita trenutno je obustavljen, kako javlja naš reporter.
Saobraćaj je obustavljen, na terenu su policijski službenici, kao i vatrogasci, koji se bore sa vatrenom stihijom, koja se ne smiruje danima unazad.
Stanje je teško, vatrogasci i svi prisutni na terenu nadljudskim naporima pokušavaju ugasiti požar.
Požar u ovim trenucima prijeti kućama, kao i drugim stambenim objektima, javlja naš Bojan Nosović.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
4 h0
Društvo
5 h0
Najnovije
Najčitanije
22
01
21
55
21
38
21
29
21
21
Trenutno na programu