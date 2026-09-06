Minić na otvaranju nove lovne sezone u Trstencima

Predsjednik Vlade Republike Srpske i Lovačkog saveza Srpske Savo Minić prisustvovao je danas u Trstencima kod Dervente otvaranju lovne sezone za 2026/2027. godinu Lovačkog udruženja "Motajica".

Minić je lovcima poželio uspješnu sezonu, ističući značaj odgovornog odnosa prema prirodi i očuvanja lovišta.

"Želim da lovci ostanu onakvi kakvi su do sada bili, da pokažemo koliko su lovci ozbiljni ljudi i koliko se svim bavimo više nego samim odstrelom", rekao je Minić lovcima.

Ovogodišnjem, 30. jubilarnom okupljanju povodom početka lovne sezone prisustvovalo je oko 300 lovaca.

Otvaranju lovne sezone prisustvovao je i gradonačelnik Dervente Igor Žunić, koji je istakao da će Gradska uprava nastaviti da podržava lovačka udruženja.

"Kada se okupi ovoliko ljudi koji vole prirodu, lov, selo i našu Republiku Srpsku, to je jedno veliko zadovoljstvo. Lokalna uprava će uvijek stajati iza lovačkih društava, jer lovstvo nije samo lov, već prije svega zdrav odnos prema prirodi", istakao je Žunić.

Predsjednik Lovačkog udruženja "Motajica" Nenad Čečavac naveo je da sezona donosi i brojne izazove, posebno kada je riječ o divljim svinjama.

"Krećemo sa lovom sitne divljači i divljih svinja. Krupna divljač loviće se do 15. januara, a nakon 15. januara loviće se štetočine sve do kraja marta", rekao je Čečavac.

Ovogodišnji domaćin okupljanja bila je sekcija lovaca Trstenci, dok će naredne godine domaćin biti sekcija iz Bosanskih Lužana, prenosi Srna