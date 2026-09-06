Ponovo aktivan požar u selu Tuli, zaprijetio kućama

Autor:Teodora Bjelogrlić
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Danas se opet aktivirao požar u selu Tuli kod Trebinja, saznaje ATV.
Kako su potvrdili iz vatrogasnog požar se aktivirao u poslijepodnevnim časovima i zaprijetio kućama.
Sve raspoložive ekipe odmah su izašle na teren i uspjele da obrane kuće. Kako su nam rekli sada je situacija stabilnija, javlja naša Teodora Bjelogrlić.
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