Patrijarh Porfirije služi opijelo Ratku Mladiću

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Patrijarh srpski Porfirije služiće sutra, u 12 sati, opijelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku.
"Srpska Pravoslavna Crkva obavještava verni narod da će opijelo generalu Ratku Mladiću, pravoslavnom hrišćaninu i vojniku srpskom, biti služeno u ponedjeljak, 7. septembra 2026. godine, u hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku sa početkom u 12 časova", navedeno je u saopštenju SPC, prenosi Informer.
"Pokoj mu duši i mir svima nama", dodaje se u saopštenju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Srbija
5 h6
Srbija
7 h0
Srbija
8 h0
Srbija
10 h0
Najnovije
Najčitanije
19
38
19
33
19
26
19
26
19
25
Trenutno na programu