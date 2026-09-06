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Patrijarh Porfirije služi opijelo Ratku Mladiću

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06.09.2026 16:48

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Његова светост архиепископ пећки, митрополит београдско-карловачки и патријарх српски господин Порфирије световно име Првослав Перић је 46. врховни поглавар Српске православне цркве
Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Patrijarh srpski Porfirije služiće sutra, u 12 sati, opijelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku.

"Srpska Pravoslavna Crkva obavještava verni narod da će opijelo generalu Ratku Mladiću, pravoslavnom hrišćaninu i vojniku srpskom, biti služeno u ponedjeljak, 7. septembra 2026. godine, u hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku sa početkom u 12 časova", navedeno je u saopštenju SPC, prenosi Informer.

"Pokoj mu duši i mir svima nama", dodaje se u saopštenju.

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Patrijarh Porfirije

Ratko Mladić

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