Patrijarh Porfirije služi opijelo Ratku Mladiću

Patrijarh srpski Porfirije služiće sutra, u 12 sati, opijelo generalu Ratku Mladiću u crkvi Svetog apostola Luke na Košutnjaku.

"Srpska Pravoslavna Crkva obavještava verni narod da će opijelo generalu Ratku Mladiću, pravoslavnom hrišćaninu i vojniku srpskom, biti služeno u ponedjeljak, 7. septembra 2026. godine, u hramu Svetog apostola i jevanđelista Luke na Košutnjaku sa početkom u 12 časova", navedeno je u saopštenju SPC, prenosi Informer.

"Pokoj mu duši i mir svima nama", dodaje se u saopštenju.