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Iz Hercegovine organizovan odlazak sa više autobusa na sahranu generalu Mladiću

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06.09.2026 17:40

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У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.
Foto: ATV

Više autobusa sa stanovnicima iz istočne Hercegovine poći će u Beograd na sahranu generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, rečeno je Srni u gradskoj Boračkoj organizaciji Trebinje.

Iz Trebinja će večeras u 22.00 časa krenuti jedan autobus, dok će i veliki broj građana ići privatnim vozilima.

"Iz Bileće i Gacka poći će jedan autobus, kao i po autobus iz Nevesinja i Foče", rečeno je u Boračkoj organizaciji Trebinje.

Prije sahrane tijelo generala biće od 7.00 časova u Crkvi Svetog Luke na Vidikovcu, gdje će posljednji oproštaj biti do 12.00 časova.

Potom će se kolona uputiti ka Topčiderskom groblju, gdje će general Mladić biti sahranjen uz kćerku Anu.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta nakon što je Mehanizam u Hagu više puta odbio zahtjeve da bude pušten radi liječenja u Srbiji, prenosi Srna.

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Tagovi :

Hercegovina

Trebinje

Srbija

Sahrana Ratka Mladića

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