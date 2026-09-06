Teška situacija na području Bileće: Nadljudska borba sa vatrenom stihijom

Na području opštine Bileća, vatra ne miruje, a neumorni vatrogasci bore se nadljudskim naporima da odbrane teren kao i kuće, kojima prijeti vatrena stihija.

Kako javlja naš Bojan Nosović, područje Hodžića, Korita i Doluša zahvaćeno je vatrom, a požarna linija je nepregledna.

Pored nepogodnih vremenskih uslova, poput vjetra, vatrogascima gašenje požara dodatno otežava izuzetno nepristupačan teren.

Bileća požar ATV

Prema riječima našeg reportera, situacija je izuzetno teška, te su se svi, koji su se danas našli na ovom području prihvatili gašenja vatre u namjeri da odbrane domaćinstva i prirodu.

I dalje je teško stanje na požarištima na području Bileće, gdje se požar usljed jakog sjevernog vjetra širi velikom brzinom, rekao je za ATV Radomir Radmilović komandir TVSJ Bileća.

“Od juče traje borba za požarom na području Korita, Hodžića i Doluša,situacija je složena jer gori na više lokacija. Sve raspoložive ekipe i vozila su na terenu. Veliki broj mještana je zajedno sa njima. Branimo imovinu” rekao je Radmilović.