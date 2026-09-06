Policijska opsada zbog Ljuba Milovića! Specijalci upali u luksuzni hotel

Službenici policije tokom cijele noći i tokom današnjeg dana preduzimali su intenzivne aktivnosti na području Grahova usmjerene na pronalazak i lociranje odbjeglog policajca Ljuba Milovića, za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica putem Interpola.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u okviru aktivnosti izvršena je racija i pretres objekata restorana i hotela "Grahovac 1858".

Tokom sprovođenja aktivnosti oduzeta su tri vozila visoke klase, koja će biti predmet daljih provjera i veštačenja.

Kako se navodi u saopštenju, službenici Poreske uprave su, u sklopu pomenutih aktivnosti, nakon izvršenih kontrola i utvrđenih nepravilnosti u radu, zapečatili hotel i restoran "Grahovac 1858".

"Uprava policije nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom, uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa Policije, pretragom konkretnih lokacija, sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao i identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku", navodi se u saopštenju policije.

(Vijesti)