Da li je večeras kraj Njemačke kakvu znamo?

AfD želi drastično da promijeni politiku njemačke pokrajine Saksonije-Anhalt. Kako konkretno izgledaju planovi te stranke?

AfD želi radikalno pooštravanje politike azila u Saksoniji-Anhaltu, uključujući masovne deportacije i ukidanje sredstava za integraciju migranata.

Stranka se zalaže za strogo antimigracionu politiku i pokretanje programa povratka njemačkih stručnjaka iz inostranstva, iako nije jasno koliko bi to bilo izvodljivo.

Alternativa za Njemačku (AfD) najavila je politički zaokret ukoliko dođe na vlast u njemačkoj pokrajini Saksoniji-Anhaltu. Stranka teži samostalnom formiranju vlade i želi da njen vodeći kandidat Ulrih Zigmund postane premijer pokrajine. Pokrajinski ogranak AfD-a službe bezbjednosti smatraju „dokazano ekstremno desničarskim“.

U nacrtu programa svoje buduće vlade stranka najavljuje dalekosežne promjene.

Radikalno pooštravanje politike azila

„Deportovati od prvog minuta!“ To je glavno obećanje AfD-a u Saksoniji-Anhaltu u slučaju izborne pobjede. Cilj je deportovati što više ilegalnih migranata, „koliko god je to moguće“, navodi se u izbornom programu.

Svijet Izbori u Saksoniji-Anhaltu: Istorijska šansa za AfD, još jedno poniženje za Merca

Kada je riječ o politici azila, stranka najavljuje pooštravanje mjera na svim nivoima. Želi češću primjenu pritvora pred deportaciju, zahtijeva uvođenje obaveznog rada za tražioce azila i ukidanje svih sredstava namijenjenih integraciji migranata. Ponude pomoći migrantima koje finansira država AfD naziva „industrijom azila“.

Osim toga, stranka želi da iz zajedničke nastave isključi djecu i mlade koji nemaju trajno pravo boravka u Njemačkoj. AfD takođe planira da u pokrajinskoj vladi osnuje „štab za remigraciju“, koji bi koordinisao politiku azila Saksonije-Anhalta.

Sporno je koje bi od tih mjera pokrajinska vlada uopšte smjela da sprovede. Uvođenje posebnih odjeljenja za izbjeglice moglo bi, na primjer, da bude u suprotnosti s pravilima međunarodnog i evropskog prava. O tome ko smije da bude deportovan, a ko ne, odlučuje savezna država, a ne pojedinačne pokrajine.

Antimigraciona politika

AfD se protivi doseljavanju u Njemačku. U programu buduće vlade zahtijeva „zaokret od 180 stepeni u migracionoj politici“. Izričiti cilj je, dakle, smanjenje broja doseljenika u Saksoniji-Anhaltu.

Republika Srpska AfD pred istorijskom pobjedom: „Ovo opasno podsjeća na Njemačku 1930-ih“

Međutim, ta pokrajina već godinama pati od velikog nedostatka kvalifikovane radne snage, posebno u oblasti njege bolesnih i starijih osoba.

AfD problem nedostatka stručne radne snage želi da riješi povratkom njemačkih stručnjaka koji su se iselili. U tu svrhu namjerava da pokrene „program povratka“. Kao podsticaje planira takozvanu „premiju za povratak“, pomoć u traženju stana i pronalaženju mjesta u vrtiću. Sve to bilo bi namijenjeno porodicama koje se iz inostranstva vraćaju u Saksoniju-Anhalt.

Nije jasno na koliko povratnika AfD računa, niti koliko novca namjerava da izdvoji za taj „program povratka“.

Saksonija-Anhalt je već više od 30 godina snažno pogođena iseljavanjem. Nijedna njemačka savezna pokrajina nije izgubila više stanovnika od ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. godine.

Svijet Šefica AfD-a jasna: Ako dođemo na vlast, zatvorićemo granice i izaći iz Šengena

Ugledni ekonomski stručnjaci, poput Rajnta Gropa, predsjednika Lajbnicovog instituta za ekonomska istraživanja, upozoravaju da bi se nedostatak kvalifikovane radne snage drastično pogoršao ukoliko AfD dođe na vlast.

„Upravo visokokvalifikovani stručnjaci imaju alternative. Ako steknu utisak da nisu poželjni ili da moraju da računaju s neprijateljskim odnosom prema njima, odlučiće se za druge regione“, ocijenio je Grop u intervjuu za dnevni list „Velt“ (Welt).

Približavanje Rusiji

Šesnaest njemačkih saveznih pokrajina ima ograničena ovlašćenja u spoljnoj i bezbjednosnoj politici, ali mogu da utiču na političke rasprave. Eventualni premijer iz redova AfD-a imao bi znatno veću političku težinu.

Kada je riječ o odnosima s Rusijom, AfD u izbornom programu zahtijeva ponovno približavanje toj zemlji i ukidanje sankcija. Od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, Njemačka je u velikoj mjeri obustavila uvoz nafte iz Rusije.

Svijet Mask: AfD je jedina nada za Njemačku

Zahtjev za ukidanje sankcija uglavnom je simboličnog karaktera, jer savezna pokrajina mora da poštuje sankcije uvedene na saveznom nivou. Ipak, premijer iz redova AfD-a mogao bi da nametne nove akcente u raspravi o toj temi u uticajnom Bundesratu, domu njemačkih saveznih pokrajina.

AfD takođe želi da uvede nastavu ruskog jezika u školama i da u tu svrhu ciljano privuče nastavnike kojima je ruski maternji jezik.

Kada je riječ o Ukrajini, AfD zaoštrava ton i zahtijeva „ofanzivu povratka“ za ukrajinske izbjeglice. Međutim, o konkretnoj deportaciji Ukrajinaca iz Njemačke ne može da se odlučuje na nivou pokrajine. Ta pitanja uređuje savezna politika.

Uspostavljanje građanskih straža

Posebno je sporan zahtjev AfD-a za uspostavljanje svojevrsne pomoćne policije. Redovna policija je „preopterećena“ zadatkom da garantuje bezbjednost, navodi AfD u programu buduće vlade Saksonije-Anhalta.

„Zato ćemo, kao treći stub bezbjednosne arhitekture na lokalnom nivou, uspostaviti dobrovoljnu građansku stražu“, navodi se u programu.

Ugledni pravnik i kriminolog Tomas Feltes sa Rurskog univerziteta u Bohumu upozorava na opasnosti takve ideje.

„Zadatak policije je da sprečava opasnosti i garantuje zaštitu javnosti. Samo ona pritom smije da primjenjuje silu“, piše Feltes u autorskom tekstu za portal „Ligal tajms onlajn“ (Legal Times Online).

„Građanska straža“ ili „građanska milicija“ čak bi negativno uticala na javnu bezbjednost, smatra on.

„Tamo gdje djeluju takve grupe, strah od kriminala se samo podstiče, i to kako među učesnicima tako, prije svega, i među svima ostalima, a ne samo među ‘zabrinutim’ građanima“, objašnjava Feltes.

Istorija i kultura

Centralna tačka programa buduće vlade AfD-a jeste takozvana politika identiteta. Stranka želi da pozitivnu sliku Njemačke učini dijelom svog programa i zalaže se za suštinski drugačiji pogled na istoriju.

Suočavanje s njemačkim zločinima počinjenim tokom nacionalsocijalizma AfD naziva „ovjekovječavanjem kompleksa krivice“. Zbog toga želi da promijeni nastavne planove u školama.

Stranka takođe najavljuje borbu protiv društvene raznolikosti. Zastave duginih boja, kao simbol društvene raznolikosti, trebalo bi da budu zabranjene u školama.

Svjetski poznatu arhitekturu Bauhausa (Bauhaus), koja je svoj procvat doživjela upravo u Saksoniji-Anhaltu, AfD odbacuje kao „previše globalističku“ i zahtijeva „patriotsku kulturnu politiku“. U skladu s tim planira i preraspodjelu sredstava za finansiranje kulture.

Posebno bi bili pogođeni brojni projekti za razvoj demokratije koji za svoj rad dobijaju državnu podršku. AfD u svom programu odbacuje svaki nastavak njihovog finansiranja.

(DV)