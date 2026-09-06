SAD pojačavaju blokadu Irana: Preusmjerena 92 trgovačka broda

Američka mornarica je preusmjerila više od 90 trgovačkih brodova od ponovnog uspostavljanja pomorske blokade Irana, saopštila je Centralna komanda SAD.

"Zaključno sa 6. septembrom, američke snage su preusmjerile 92 komercijalna broda, onesposobile tri i ukrcale se na dva da bi osigurale striktno provođenje blokade", navodi se u saopštenju objavljenom na "Iksu".

Centralna komanda je ranije saopštila da je američka mornarica napala tri iranska tankera za naftu, uključujući jedan kod obale ostrva Harg, blizu ključne iranske lokacije za izvoz nafte.

Iranske vlasti su osudile američke napade na iranske trgovačke brodove i nazvale taj potez ratnim zločinom, prenosi Srna.