Autobus sa đacima sletio s puta, najmanje 25 poginulih!

Autor:ATV redakcija
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Na Zelenortskim Ostrvima dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je autobus pun đaka sletio s puta i pao sa visine, a prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 25 osoba.
Prema riječima lokalnog zvaničnika civilne zaštite, nesreća se dogodila nakon što je autobus sa đacima skrenuo s puta i pao sa visine na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima u subotu uveče.
Kako prenosi zelenortska novinska agencija Inforpres, najmanje deset putnika je ispalo iz vozila, koje je palo sa visine od približno 30 metara.
De acordo com as autoridades, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, em Campanas de Cima, município de Santa Catarina do Fogo.— Observador (@observadorpt) September 6, 2026
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(📸 Cabo Verde e a Sua… pic.twitter.com/hAXHodcgpO
Među poginulima, kako se navodi, ima i djece.
Neki od putnika ostali su zarobljeni u uništenom vozilu.
Autobus se kretao na liniji Ča das Kaldeiras – Kampanas, prenosi RTS
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