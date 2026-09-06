Autobus sa đacima sletio s puta, najmanje 25 poginulih!

Na Zelenortskim Ostrvima dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je autobus pun đaka sletio s puta i pao sa visine, a prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 25 osoba.

Prema riječima lokalnog zvaničnika civilne zaštite, nesreća se dogodila nakon što je autobus sa đacima skrenuo s puta i pao sa visine na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima u subotu uveče.

Kako prenosi zelenortska novinska agencija Inforpres, najmanje deset putnika je ispalo iz vozila, koje je palo sa visine od približno 30 metara.

De acordo com as autoridades, o "autocarro transportava alunos num passeio" quando saiu da estrada e caiu de uma altura de cerca de 30 metros, em Campanas de Cima, município de Santa Catarina do Fogo.



Acompanhe as atializações no link nos comentários.



(📸 Cabo Verde e a Sua… pic.twitter.com/hAXHodcgpO — Observador (@observadorpt) September 6, 2026

Među poginulima, kako se navodi, ima i djece.

Neki od putnika ostali su zarobljeni u uništenom vozilu.

Autobus se kretao na liniji Ča das Kaldeiras – Kampanas, prenosi RTS