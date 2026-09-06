Logo

Autobus sa đacima sletio s puta, najmanje 25 poginulih!

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 17:49

Komentari:

0
Аутобус слетио Зеленортска Острва погинуло најмање 25 дјеце
Foto: X/Observador/printscreen

Na Zelenortskim Ostrvima dogodila se teška saobraćajna nesreća kada je autobus pun đaka sletio s puta i pao sa visine, a prema posljednjim informacijama, poginulo je najmanje 25 osoba.

Prema riječima lokalnog zvaničnika civilne zaštite, nesreća se dogodila nakon što je autobus sa đacima skrenuo s puta i pao sa visine na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima u subotu uveče.

Kako prenosi zelenortska novinska agencija Inforpres, najmanje deset putnika je ispalo iz vozila, koje je palo sa visine od približno 30 metara.

Među poginulima, kako se navodi, ima i djece.

Neki od putnika ostali su zarobljeni u uništenom vozilu.

Autobus se kretao na liniji Ča das Kaldeiras – Kampanas, prenosi RTS

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevrnuo se autobus

poginuli putnici

poginula djeca

Saobraćajna nesreća

Zelenortska Ostrva

Komentari (0)

Više iz rubrike

Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Svijet

SAD pojačavaju blokadu Irana: Preusmjerena 92 trgovačka broda

2 h

0
Учесници чекају почетак кампање АфД Саксонија-Анхалт у Магдебургу, Њемачка, у суботу 18. јула 2026.

Svijet

Da li je večeras kraj Njemačke kakvu znamo?

3 h

0
Болничар стоји у приправности са носилима у близини срушене зграде у Њу Делхију, Индија, у недјељу, 6. септембра 2026. године.

Svijet

Srušila se zgrada u Nju Delhiju, jedna osoba poginula

3 h

0
Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом

Svijet

Sastanak Zelenskog sa američkim izaslanicima Kušnerom i Vitkofom

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

38

„Gvozno“ – oko 160 grla, goveče i od 8.000 KM

19

33

Saborci o smrti generala Mladića: „Tragedija za srpski narod, ali i pouka“

19

26

Dodik: Republici Srpskoj trebaju snažni lideri i dokazani državnici

19

26

Darko Mladić za ATV: Očekuje se veliki broj ljudi na sahrani generala Mladića

19

25

Vujić: Sahrana Mladiću nije obična sahrana, ne možete ljudima zabraniti da dođu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima