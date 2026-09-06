Ovako je Tijana Bošković stavila tačku za bronzu Srbije

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pošto je u borbi za treće mjesto savladala Poljsku sa 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).

Srbija je odigrala loš meč protiv Turske, a onda se vratila, podigla nivo igre i osvojila novo odličje. Na samom kraju, Tijana Bošković je, po ko zna koji put, stavila tačku na meč kada je bilo najvažnije. Sa 29 poena bila je najefikasnija u selekciji Srbije, a upravo njen posljednji poen donio je Srbiji bronzanu medalju za 25:18 i konačnih 3:1 u setovima.

Bio je to poen za veliko slavlje naših odbojkašica i nastavak nevjerovatnog kontinuiteta. Srbija je šesti put uzastopno osvojila medalju na Evropskom prvenstvu, a ovoga puta pripala joj je bronza.

Na ovom prvenstvu Srbija je imala čak devet debitantkinja, uz legendarnu Maju Ognjenović, ali je ekipa uspjela da se podigne nakon teškog poraza od Turske u polufinalu i na pravi način odgovori u borbi za odličje.

Pogledajte posljednji poen selekcije Srbije koji je donio bronzanu medalju – Tijana Bošković za 25:18 i 3:1!