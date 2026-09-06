Darko Mladić za ATV: Očekuje se veliki broj ljudi na sahrani generala Mladića

Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, poručio je da očekuje veliki broj ljudi na sutrašnjoj sahrani na Topčiderskom groblju u Beogradu, ističući da je najveća počast njegovom ocu dostojanstven ispraćaj.

„Mislim da svako, a posebno on zaslužio mirnu i dostojanstvenu sahranu bez obzira na sve ono što je emitovano u javnosti povodom njegove smrti. Svako onaj ko voli i poštuje generala Ratka Mladića, doći će da prisustvuje jednom dostojanstvenom ispraćaju i to je najveća počast koju mi sad njemu u ovom trenutku možemo da damo“, poručuje Darko Mladić za ATV.

Sutrašnja sahrana je narodna, kako kaže sin generala Mladića, jer to je narod za koji se, kako navodi, njegov otac borio.

General Ratko Mladić će biti sahranjen na Topčiderskom groblju pored kćerke Ane, a što je bila njegova želja.

„Onog trenutka kada smo moju sestru sahranili, on je rekao ja ću tu da legnem kada dođe moje vrijeme“, poručuje Darko Mladić.

Porodica generala Ratka Mladića u proteklim danima dobila je brojne riječi podrške ne samo iz Srbije i Republike Srpske, već samog regiona i svijeta, a o čemu je govorio i sin generala Mladića.

„Očekuje se ogroman broj ljudi. Mislim da će najveći problem biti tehničke prirode. Hoće li uopšte moći da stignu i da dođu na vrijeme na sahranu. Dolaze ljudi iz Srbije, iz Republike Srpske. Treba preći granične prelaze. Treba doći, treba se smjestiti“ govori Mladić.

Svi sa kojima je imao prilike razgovarati u proteklim danima, kako navodi generalov sin, a riječ je o veoma velikom broju ljudi, te nije mogao ni odgovoriti na sve poruke i pozive, svi su rekli da će naći načine da dođu i prisustvuju sahrani generala Ratka Mladića.

„Moj otac je cijeli svoj život posvetio odbrani i borbi za odbranu našeg naroda i države, a zatim mi smo i dali onu krajnju žrtvu, koju može dati jedna porodica. Dva člana porodice smo izgubili u ovoj borbi u ovom ratu i svaka podrška kao i prepoznavanje razloga i vrijednosti te borbe je za nas jako važna“, rekao je Mladić.

Porodica generala Ratka Mladića, iako je običaj da se donese cvijeće na grob, apelovala je i poručila svima, koji će doći na sahranu i imaju namjeru isto kupiti, novac namijene u humanitarne svrhe.

„Po svom nahođenju da uplate u neku humanitarnu organizaciju ili za neko dijete koje se liječi, za koje trebaju neka značajna sredstva za izlječenje, kako bi ispraćajući jedan život na vječni pokoj dali šansu nekom novom životu da nastavi. Mislim da bi to i mom ocu mnogo značilo jer se on uvijek borio za narod i djecu i želio je biti ljekar i eto da mu damo jednu priliku da spasi jedno ili više djece, da ih što više dobije sredstva kako bi nastavili svoje mlade živote“, zaključuje Mladić u razgovoru za ATV.