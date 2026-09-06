Rekordan broj učesnika na jubilarnom 10. „Banjaluka kupu“

Više od 600 dječaka iz pet zemalja u tri kategorije za jubilarni 10. Banjaluka kup. Brojke su to kojima se ponose u ORK Banjaluka, a kako i ne bi kada na njihov račun stižu pohvale sa svih strana.

Igralo se u tri dvorane i tokom tri dana takmičenja do finala su se domogli najbolji. Svi hvale konkurenciju, jer među ovim timovima svaka pobjeda se piše.

Domaćin je ekipe učesnice kroz godine navikao na standard u organizaciji, a Banjaluka je i ovaj put bila otvorena za sve goste.

Srca svih članova u klubu, ispunila je tuga. Prerano je ovaj svijet napustio Nenad Bajić koji je od prvog dana bio član ORK Banjaluka. Nakon borbe sa opakom bolešću, Bajić je preminuo u četvrtak sa navršenih 39 godina.

Bajić je trenerski bio zadužen za najmlađe rukometaše, tokom decenije rada ušao je u srca brojnih dječaka koji će u budućnosti s ponosom pronositi znanje stečeno od Bajketa, kako su ga od milja zvali.