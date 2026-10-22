Minić čestitao igračima Borca: Priuštili ste nam fantastičnu utakmicu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je fudbalerima Borca pobjedu nad finskim timom KuPS, rezultatom 2:0 (1:0) u okviru drugog kola grupne faze Lige konferencija.
"BRAVO, crveno plavi! Priuštili ste nam fantastičnu utakmicu. Želim vam puno sreće u nastavku sezone i nadam se da ćemo u Platonovoj dočekati evropsko proljeće", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
BRAVO, crveno plavi! Priuštili ste nam fantastičnu utakmicu.
Želim vam puno sreće u nastavku sezone i nadam se da ćemo u Platonovoj dočekati evropsko proljeće! https://t.co/t71Z1GaoBB— Savo Minić (@minic_savo) October 22, 2026
Fudbal
Slavlje u Banjaluci: Borac srušio finski KuPS
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