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Minić čestitao igračima Borca: Priuštili ste nam fantastičnu utakmicu

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22.10.2026 23:07

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић на Градском стадиону у Бањалуци, гдје је ФК Борац у оквиру другог кола групне фазе Лиге конференција савладали фински КуПС резултатом 2:0.
Foto: Savo Minić/X

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić čestitao je fudbalerima Borca pobjedu nad finskim timom KuPS, rezultatom 2:0 (1:0) u okviru drugog kola grupne faze Lige konferencija.

"BRAVO, crveno plavi! Priuštili ste nam fantastičnu utakmicu. Želim vam puno sreće u nastavku sezone i nadam se da ćemo u Platonovoj dočekati evropsko proljeće", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

ФК Борац

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Savo Minić

FK Borac

pobjeda

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