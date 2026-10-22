Logo

Eksplozija oduševljenja na Gradskom stadionu: Savić donio prednost Borcu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 21:43

Komentari:

0
Експлозија одушевљења на Градском стадиону! Навијачи Борца прославили гол Савића.
Foto: ATV

Erupcija oduševljenja na Gradskom stadionu u Banjaluci nakon pogotka Stefana Savića. Borac vodi protiv finskog KuPS-a rezultatom 1:0, a navijači su pogodak proslavili uz gromoglasne ovacije.

Savić je svojim golom doveo crveno-plave u prednost i podigao atmosferu na tribinama do usijanja. Podrška sa tribina sada je još snažnija, dok Borac nastavlja borbu za važan rezultat protiv finskog predstavnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

FK Borac

Liga Konferencija

Stefan Savić

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Почела утакмица Борца и КуПС-а у Бањалуци

Fudbal

Počeo evropski okršaj u Banjaluci: Borac protiv finskog KuPS

2 h

0
Предсједник Фудбалског савеза БиХ Вицо Зељковић дочекао је Арија Лахтија, који је и члан Извршног одбора УЕФА-е,

Fudbal

Konferencijska liga: Zeljković i Lahti prate utakmicu na Gradskom stadionu u Banjaluci

2 h

0
Арсеналов Деклан Рајс слави након што је постигао други гол свог тима током фудбалске утакмице УЕФА Лиге шампиона између Бајерна из Минхена и Арсенала у Минхену, Њемачка, у среду, 21. октобра 2026. (АП Пхото/Мартин Меисснер)

Fudbal

Remi Bajerna i Arsenala

1 d

0
Винко Мариновић, тренер ФК Борац

Fudbal

Marinović: Spremno dočekujemo sutrašnju utakmicu

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

09

Partizan u produžetku srušio Zvezdu

23

07

Minić čestitao igračima Borca: Priuštili ste nam fantastičnu utakmicu

22

58

Kamiondžija iz BiH sletio u jarak: Austrijski vatrogasci hvatali piliće po putu

22

57

Krvava drama na pijaci: Izbola ga u grudi, a razlog je sve šokirao

22

54

Slavlje u Banjaluci: Borac srušio finski KuPS

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima