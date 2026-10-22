Eksplozija oduševljenja na Gradskom stadionu: Savić donio prednost Borcu

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Erupcija oduševljenja na Gradskom stadionu u Banjaluci nakon pogotka Stefana Savića. Borac vodi protiv finskog KuPS-a rezultatom 1:0, a navijači su pogodak proslavili uz gromoglasne ovacije.

Savić je svojim golom doveo crveno-plave u prednost i podigao atmosferu na tribinama do usijanja. Podrška sa tribina sada je još snažnija, dok Borac nastavlja borbu za važan rezultat protiv finskog predstavnika.

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