Eksplozija oduševljenja na Gradskom stadionu: Savić donio prednost Borcu

Autor:ATV redakcija
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Erupcija oduševljenja na Gradskom stadionu u Banjaluci nakon pogotka Stefana Savića. Borac vodi protiv finskog KuPS-a rezultatom 1:0, a navijači su pogodak proslavili uz gromoglasne ovacije.
Savić je svojim golom doveo crveno-plave u prednost i podigao atmosferu na tribinama do usijanja. Podrška sa tribina sada je još snažnija, dok Borac nastavlja borbu za važan rezultat protiv finskog predstavnika.
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