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Putin: Ukrajina ne gubi teritorije, one su ruske

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22.10.2026 22:04

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Владимир Путин
Foto: Tanjug/Alexander Kazakov, Kremlin, Photo via AP

Ruski predsjednik Vladimir Putin izrazio je danas uvjerenje da Rusija i Ukrajina mogu da postignu dogovor, navodeći da je Moskva spremna da nastavi trilateralne pregovore kako bi se postigao konačni mirovni sporazum.

"Cilj trilateralnih pregovora biće postizanje sporazuma o osiguravanju buduće bezbjednosti Rusije i Ukrajine", naveo je Putin, prenose RIA Novosti.

Komentarišući izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o njegovoj spremnosti da se odrekne teritorija, Putin je rekao za portal "Vesti" da to nisu ukrajinske teritorije, već istorijske ruske teritorije.

Putin je napomenuo da su ljudi koji žive na ovim teritorijama glasali za državnu nezavisnost i ponovno ujedinjenje sa Ruskom Federacijom.

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"Smatram da je neprimjereno govoriti o bilo kakvim teritorijalnim gubicima", naveo je Putin.

Zelenski je izjavio u srijedu da će Ukrajina pristati na mirovni sporazum sa Rusijom pod uslovom gubitka približno 25 odsto svoje teritorije.

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Vladimir Putin

Rusija

Ukrajina

Moskva

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