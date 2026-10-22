Odbijen zahtjev Tačijeve odbrane za prihvatanje pisane izjave svjedoka

Specijalizovana vijeća Kosova u Hagu odbila su zahtjev odbrane lidera terorističke OVK Hašima Tačija, u predmetu koji se odnosi na uticaj na svjedoke, da se izjava jednog svjedoka prihvati isključivo kao pisani dokaz već smatra važnim da bude dostupan za unakrsno ispitivanje.

Sudsko vijeće utvrdilo je da izjava svjedoka sadrži iskaze o neposrednom postupanju nekih od optuženih, kao i o vjerodostojnosti ranijih svjedoka, prenosi Kosovo onlajn.

Tačijeva odbrana je pozvana da dostavi neophodne informacije kako bi svjedok mogao da se pojavi pred sudom, umjesto da njegova izjava bude prihvaćena u pisanom obliku.

Prema navodima optužnice, tokom više posjeta pritvorskom objektu koje nisu bile privilegovane, Tači je Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju i Fadilju Fazljijuu prenosio povjerljive informacije o svjedocima koje je tužilaštvo namjeravalo da pozove u predmetu za ratne zločine.

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Takođe, zajedno sa njima pokušao je da utiče na iskaze tih svjedoka.

Suđenje je počelo 27. februara 2026. godine, a završne riječi iznijete su od 10. do 14. septembra 2026. godine.

Kiljaj, Smakaj i Fazljiju uhapšeni su 5. i 6. decembra 2024. godine i prebačeni u pritvorski objekat Specijalizovanih vijeća.

Hašimu Tačiju uručen je nalog za hapšenje u pritvorskom objektu, dok je Hajredinu Kučiju uručen poziv za prvo pristupanje sudu.

Sudija pojedinac koji vodi predmet naložio je 3. decembra 2025. godine uslovno puštanje Isnija Kiljaja na slobodu, a 3. februara ove godine i Baškima Smakaja i Fadilja Fazljijua.

Tokom suđenja, četvoro svjedoka svjedočilo je u sudnici, piše Srna.