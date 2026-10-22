Autor:ATV redakcija
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Košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu rezultatom 85:82 poslije produžetka u sedmom kolu Evrolige.
Crno-bijeli su bolje otvorili utakmicu i na poluvrijeme otišli sa prednošću 52:38. Zvezda je u nastavku zaigrala znatno bolje, nadoknadila zaostatak i izborila produžetak, u kojem je Partizan ipak bio uspješniji.
Regularni dio utakmice završen je rezultatom 75:75, dok su u dodatnih pet minuta crno-bijeli slavili sa 10:7.
Pobjedom u derbiju Partizan je prekinuo niz od tri poraza, dok je Crvena zvezda propustila priliku da nastavi seriju od četiri uzastopne pobjede u Evroligi.
Konačan rezultat bio je 85:82 za Partizan, u utakmici koja je do samog kraja donijela veliku dramu.
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