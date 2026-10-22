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Borac vodi 2:0 protiv KuPS-a, Matej Deket oduševio navijače

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22.10.2026 22:16

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Матеј Декет фудбалер Борца
Foto: FK Borac

Još jedna eksplozija oduševljenja na Gradskom stadionu u Banjaluci! Borac vodi sa 2:0 protiv finskog KuPS-a, a Matej Deket pruža partiju za pamćenje.

Deket igra jednu od najboljih utakmica svoje karijere, ostavlja snažan utisak na terenu i dodatno podiže atmosferu među navijačima crveno-plavih.

Banjalučani su sada u odličnoj poziciji, a podrška sa tribina ne jenjava. Gradski stadion ponovo je na nogama, dok Borac nastavlja borbu za važan rezultat protiv finskog predstavnika.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Matej Deket

FK Borac

Banjaluka

Liga Konferencija

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