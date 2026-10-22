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Zvezda ispustila pobjedu protiv Kopenhagena

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22.10.2026 21:53

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Утакмица Црвена звезда - Копенхаген у другом колу Лиге конференција
Foto: TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

U utakmici 2. kola Lige konferencije fudbaleri Crvene zvezde odigrali su večeras u Beogradu neriješeno 2:2 protiv Kopenhagena.

Kopenhagen je poveo u 29. minutu autogolom Mateja Gaštarova poslije centaršuta Feliksa Bejima. "Crveno-beli" su pet minuta kasnije došli do izjednačenja pogotkom Timija Maksa Elšnika.

Zvezda do preokreta i prednosti došao u 41. minutu efektnim golom pod prečku Vasilija Kostova. Zvezda je do kraja prvog poluvremena imala još jednu priliku preko Radeta Krunića u 45. minutu, ali je golman Kopenhagena Dajant Ramaj loptu proslijedio u korner.

Fudbaler Zvezde Vladimir Lučić uputio je udarac u 54. minutu, a Ramaj je loptu prebacio preko prečke u korner. Karizo je dva minuta kasnije šutirao u gol Crvene zvezde, a Mateus je bio siguran. Gosti iz Danske su do izjednačenja došli pogotkom Kariza u 70. minutu.

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FK Crvena zvezda

Kopenhagen

Fudbal utakmica

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