U utakmici 2. kola Lige konferencije fudbaleri Crvene zvezde odigrali su večeras u Beogradu neriješeno 2:2 protiv Kopenhagena.

Kopenhagen je poveo u 29. minutu autogolom Mateja Gaštarova poslije centaršuta Feliksa Bejima. "Crveno-beli" su pet minuta kasnije došli do izjednačenja pogotkom Timija Maksa Elšnika.

Zvezda do preokreta i prednosti došao u 41. minutu efektnim golom pod prečku Vasilija Kostova. Zvezda je do kraja prvog poluvremena imala još jednu priliku preko Radeta Krunića u 45. minutu, ali je golman Kopenhagena Dajant Ramaj loptu proslijedio u korner.

Fudbaler Zvezde Vladimir Lučić uputio je udarac u 54. minutu, a Ramaj je loptu prebacio preko prečke u korner. Karizo je dva minuta kasnije šutirao u gol Crvene zvezde, a Mateus je bio siguran. Gosti iz Danske su do izjednačenja došli pogotkom Kariza u 70. minutu.

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Crveno-beli su došli do prvog boda ove sezone u Ligi konferencije poslije poraza na startu od Lugana, dok je Kopenhagen upisao četvrti bod.

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Zvezda će u sljedećem kolu, 5. novembra, dočekati Inter Eskaldes iz Andore, a Kopenhagen će ugostiti Iberiju.