U subotu počinje retrogradni Merkur: Tri znaka treba da paze šta govore

Poruka poslata u ljutnji, pogrešno protumačena šala ili razgovor koji je trebalo da traje pet minuta ponekad mogu izazvati ozbiljan nesporazum. Prema astrološkim tumačenjima, takve bi situacije mogle doći u prvi plan krajem ove sedmice.

Merkur 24. oktobra započinje retrogradno kretanje u Škorpiji, a pripadnici tri horoskopska znaka mogli bi biti posebno skloni brzopletim reakcijama.

Šta donosi retrogradni Merkur u Škorpiji?

Merkur se u astrologiji povezuje s komunikacijom, razmišljanjem, informacijama i dogovorima. Kada je retrogradan, astrolozi taj period tradicionalno povezuju s nesporazumima, odgađanjima i potrebom za preispitivanjem ranijih odluka.

Ovog puta retrogradno kretanje počinje u subotu, 24. oktobra, i traje do 13. novembra. Budući da se Merkur nalazi u Škorpiji, astrološka tumačenja posebno naglašavaju razgovore o povjerenju, privatnosti i temama koje ljudi inače nerado otvaraju.

Za tri znaka to bi mogao biti simboličan podsjetnik da prije važnog razgovora dobro razmisle šta zapravo žele reći.

Ovan

Ovnovi često reaguju brže nego što stignu razmisliti. Kada ih nešto naljuti, teško im je prećutati ono što misle. Njihova direktnost ponekad je velika prednost jer ljudi uvijek znaju na čemu su. Međutim, tokom ovog vikenda mogla bi postati izvor problema.

Neki Ovnovi možda će se naći u situaciji u kojoj će im partner, prijatelj ili kolega uputiti primjedbu koju će doživjeti kao napad. Umjesto da pokušaju razumjeti šta druga osoba želi reći, mogli bi odmah uzvratiti.

Posebno bi problematične mogle biti poruke poslate u trenutku ljutnje. Ovan će možda nakon nekoliko minuta zaboraviti zašto se toliko uzrujao, ali osoba koja je primila njegovu poruku neće je tako lako zaboraviti.

Blizanci

Blizanci su poznati po brzom razmišljanju i sposobnosti da se snađu u gotovo svakom razgovoru. Međutim, upravo zbog toga ponekad govore prije nego što potpuno razmisle o posljedicama.

Tokom narednih dana mogli bi se naći u situaciji u kojoj će njihove riječi biti pogrešno protumačene. Možda će nekome prenijeti informaciju za koju nisu provjerili da li je tačna. Drugima bi se moglo dogoditi da u šali kažu nešto što će druga osoba shvatiti ozbiljno.

Posebno bi trebalo da pripaze na razgovore u kojima se spominju tuđe privatne stvari. Blizanci često vole dijeliti zanimljive informacije, ali nisu sve priče namijenjene prepričavanju. Jedan nepromišljen komentar mogao bi izazvati nepotreban nesporazum među prijateljima.

Škorpija

Škorpije često pažljivo biraju kome će otkriti svoja osjećanja. Ne vole površne razgovore kada je riječ o stvarima koje su im zaista važne. Međutim, kada se osjećaju povrijeđeno, njihove riječi mogu postati veoma oštre.

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Retrogradni Merkur u njihovom znaku u astrološkim se tumačenjima povezuje s ponovnim otvaranjem starih tema i preispitivanjem odnosa. Neke Škorpije možda će tokom vikenda poželjeti razgovarati o problemu koji ih već dugo muči. Drugima bi moglo zasmetati nešto što su ranije odlučile zanemariti, prenosi Indeks.

Najveći izazov mogao bi biti način na koji će započeti razgovor. Ako drugoj osobi odmah pristupe s optužbama, čak i opravdana primjedba mogla bi prerasti u svađu.

Kako izbjeći nesporazume i svađe?

Za Ovnove, Blizance i Škorpije naredni dani mogli bi biti prilika da obrate više pažnje na način komunikacije. Ovnovima bi koristilo malo više strpljenja, Blizancima provjeravanje informacija, a Škorpijama otvoreniji razgovori bez nepotrebnih optužbi.

Važno je naglasiti da ne postoje naučni dokazi da retrogradno kretanje Merkura uzrokuje probleme u komunikaciji. Ipak, u astrologiji se taj period tradicionalno koristi kao simboličan podsticaj za preispitivanje načina na koji razgovaramo s drugima.

Prema astrološkim tumačenjima, ova tri znaka tokom predstojećeg vikenda mogla bi naučiti da nije uvijek najvažnije reći ono što mislimo, nego pronaći pravi način da nas druga osoba razumije. Ponekad je dovoljno sačekati nekoliko minuta prije slanja poruke zbog koje bismo kasnije mogli zažaliti.