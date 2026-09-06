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Minić: Srpski narod mora uzdignute glave težiti jedinstvu

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06.09.2026 14:30

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је данас у Источној Илиџи да српски народ мора ка јединству ићи уздигнуте главе онако како је то радио сваки српски борац када је гинуо у Одбрамбено-отаџбинском рату.
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je danas u Istočnoj Ilidži da srpski narod mora ka jedinstvu ići uzdignute glave onako kako je to radio svaki srpski borac kada je ginuo u Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

Minić je rekao da srpski narod jače i odlučnije mora težiti jedinstvu Srba s obje strane Drine.

"Zato i buduća vlada neka samo radi za Republiku Srpsku i jedinstven srpski narod, ni za kakvu stranku, ni za kakvog čovjeka, ni za kakvog pojedinca", poručio je Minić u obraćanju ispred Spomen-crkve Svetog velikomučenika Dimitrija na Veljinama povodom obilježavanja Dana 3. sarajevske brigade Republike Srpske.

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Minić je rekao da je svjestan žrtve koju su srpski borci istočnog dijela Republike Srpske dali za Republiku Srpsku.

"Danas sam došao kao Savo Minić, došao sam da se poklonim našim div junacima i da slušam vašu priču. To je bilo daleko od mene. Mi smo samo preko medija slušali šta se dešava ovdje u Sarajevu. I tražim, i želim, da ko god dođe poslije mene, tako uradi", rekao je Minić.

Minić je naveo da je danas bio i na Novom Zejtinliku na Sokocu.

"Tu leži naših 458 najboljih sinova boraca. Njih nikad zaboraviti ne smijemo", poručio je Minić.

Minić je ponovio da Republiku Srpsku srpski narod može i mora sačuvati, prenosi Srna.

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Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Istočna Ilidža

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