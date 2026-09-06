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Infantino ide na ponovne izbore, UEFA traži protivnika

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06.09.2026 15:21

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Инфантино иде на поновне изборе, УЕФА тражи противника
Foto: Tanjug/AP/Matias Delacroix

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino ponovo će se kandidovati za ponovni izbor u martu, potvrdilo je vladajuće tijelo svjetskog fudbala. Pitanje je samo, ko će mu biti konkurencija u ovom momentu.

U posljednje vrijeme bukti rat u fudbalu, mnogi ne podržavaju upravo Đanija Infantina, koji je stigao na funkciju 2016. godine. Imao je plan da proda udeo u Fifinim takmičenjima privatnim investicionim firmama, pa se zato i našao na udaru.

Taj unosan plan je izazvao negodovanje širom svijeta, a UEFA je zaprijetila bojkotom svih FIFA takmičenja, pa čak i Svjetskog prvenstva.

- Predsjednik FIFA-e je u aprilu objavio da će se kandidovati za ponovni izbor 2027. godine. Naravno, ništa se nije promijenilo. Gospodin Infantino će se kandidovati za reizbor - stoji u saopštenju ovog tijela.

UEFA

Fudbal

UEFA sprema krivični postupak protiv Infantina

Ovo je inače prvi put da je FIFA potvrdila da će se on boriti za četvrti mandat, otkako je izbio skandal poslije Svjetskog prvenstva koje je održano ove godine. FIFA je optužila UEFA za "kampanju blaćenja protiv nje i njenog rukovodstva", kao odgovor na pravni izazov u vezi sa Infantinovim planom.

Prošle nedjelje je UEFA podnijela pravne podneske u SAD, gdje traže uvid u dokaze i dokumente FIFA-e, uz upozorenje da bi mogli podnijeti i krivičnu prijavu u Švajcarskoj. Iz BBC-ja kažu i da je UEFA uvjerena da se može pronaći kandidat koji bi izašao na crtu Infantinu, dok mu je potrebna podrška 106 od ukupno 211 članica FIFA.

(Telegraf)

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Đani Infantino

FIFA

izbori

Fudbal

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