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Lavrov: Optužbe o dronu iz Lajpciga su objava rata

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06.09.2026 13:56

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Sergej Lavrov
Foto: Tanjug/Alexander Nemenov/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da optužbe koje je Zapad uputio Moskvi da je umiješana u incident sa dronom na njemačkom aerodromu u Lajpcigu predstavljaju "objavu rata", javio je TASS.

"Sve ove izjave /njemačkog kancelara Fridriha/ Merca o tome da će Njemačka ponovo postati vodeća vojna sila u Evropi - sprovode se u praksi. On nam, u stvari, objavljuje rat", rekao je Lavrov, a prenosi Srna.

Vlada Njemačke je 1. septembra saopštila da je zaključila da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na aerodromu u Lajpcigu prošlog mjeseca i naredila niz mjera kao odgovor, uključujući zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

Rusija je odbacila optužbe kao neosnovane i objavila da je Berlin podmetnuo dokaze protiv Moskve.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

dron

Njemačka

Ukrajina

Rusija

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