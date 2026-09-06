Lavrov: Optužbe o dronu iz Lajpciga su objava rata

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da optužbe koje je Zapad uputio Moskvi da je umiješana u incident sa dronom na njemačkom aerodromu u Lajpcigu predstavljaju "objavu rata", javio je TASS.

"Sve ove izjave /njemačkog kancelara Fridriha/ Merca o tome da će Njemačka ponovo postati vodeća vojna sila u Evropi - sprovode se u praksi. On nam, u stvari, objavljuje rat", rekao je Lavrov, a prenosi Srna.

Vlada Njemačke je 1. septembra saopštila da je zaključila da je Rusija odgovorna za pokušaj napada dronom na aerodromu u Lajpcigu prošlog mjeseca i naredila niz mjera kao odgovor, uključujući zatvaranje konzulata i ruskog kulturnog centra u Berlinu.

Rusija je odbacila optužbe kao neosnovane i objavila da je Berlin podmetnuo dokaze protiv Moskve.