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Sastanak Zelenskog sa američkim izaslanicima Kušnerom i Vitkofom

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06.09.2026 15:44

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Састанак Зеленског са америчким изасланицима Кушнером и Виткофом
Foto: Tanjug/AP/Efrem Lukatsky

Sastanak ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i američkih specijalnih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera počeli su danas u Kijevu, prenio je Ukrinform.

Kušner i Vitkof doputovali su ranije danas u Kijev vozom iz Poljske, gdje je njihov avion sletio jutros nakon sinoćnog razgovora sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.

Riječ je o prvoj zajedničkoj posjeti dvojice izaslanika SAD Kijevu od početka rata 2022. godine.

Zelenski je ranije izjavio da je cilj Kijeva da poseta i razgovori sa američkom stranom budu maksimalno konstruktivni i sadržajni.

Specijalni izaslanici američkog predsjednika su 5. septembra boravili u Moskvi, gdje su se sastali sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Prema navodima medija, razgovor Vitkofa, Kušnera i Putina trajao je više od tri sata.

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Tagovi :

Stiv Vitkof

Džared Kušner

Volodimir Zelenski

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