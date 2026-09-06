Dodik: Republici Srpskoj trebaju snažni lideri i dokazani državnici

Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je večeras u Doboju da je SNSD uvijek uz svoj narod i Republiku Srpsku.

Dodik je na tribini ove stranke u Doboju istakao da Republici Srpskoj i srpskom narodu treba snažan lider, predsjednik kakav je Savo Minić, a ne neko ko ne glasa sam za sebe, a očekuje da neko drugi glasa za njega.

- Željka Cvijanović je dokazani političar i državnik koja je obezbijedila status Republici Srpskoj, ne samo u Sarajevu nego na globalnoj sceni. Pobjeda je naša - naglasio je Dodik.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je Doboj večeras slika Republike Srpske koja pobjeđuje, raduje se svojoj budućnosti.

- Okupljeni smo oko Republike Srpske svjesni da postoji još mnogo izazova, ali isto tako opredijeljeni da svi zajedno, uvijek uz narod i uvijek uz Srpsku, rješavamo probleme i izlazimo u susret građanima - izjavila je Cvijanovićeva novinarima.

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je da SNSD ima plan, podršku naroda i dokument koji se zove Republika Srpska do 2030. godine.

On je istakao da je u Doboj ove godine uloženo 90 miliona KM.

Minić je poručio da je ova ekipa SNSD-a uspjela skinuti sankcije i pritiske Republici Srpskoj, koja je danas u nikad boljem investicionom ciklusu sa povećanjem svih parametara.

Kandidat SNSD-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Izborne jedinice dva Sanja Vulić poručila je da su politike Milorada Dodika jasne, a da su najvažnije stabilnost i opstanak Republike Srpske.

- Za to smo uvijek uz svakog čovjeka, iz Republiku Srpsku i ono što možemo danas najaviti jeste ubjedljiva pobjeda našeg Save i naše Željke - izjavila je Vulićeva i istakla da će Doboj dati pet poslanika iz SNSD-a.

Ona je istakla da je lider ove partije Milorad Dodik primjer kako je lična žrtva uvijek vrijedna ako se radi o Republici Srpskoj.

Večeras su u Doboju predstavljeni kandidati SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice pet i za Parlamentarnu skupštinu BiH iz Izborne jedinice dva.