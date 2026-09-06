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Karleušina kćerka večeras slavi punoljetstvo: Procurio spisak zvanica

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06.09.2026 20:16

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Јелена Карлеуша, Ника и Атина пјевачица и кћерке спот
Foto: Instagram/nika.tosic/printscreen

Na gala večeri u beogradskom hotelu "Hilton" okupiće se brojne poznate ličnosti, a za sve detalje se pobrinula Jelena lično

Pjevačica Jelena Karleuša i bivši fudbaler Duško Tošić večeras proslavljaju punoljetstvo starije kćerke Atine i 17. rođendan njene mlađe sestre Nike, a gala slavlje biće upriličeno u beogradskom hotelu "Hilton".

Gala slavlje

Kako prenose srbijanski mediji, u njihovom porodičnom domu danas je bilo posebno užurbano, dok su posljednje pripreme za gala večer bile u punom jeku.

Za slavljenice su pripremljene posebne kreacije, a o njihovom izgledu brinuće vrhunski stručnjaci za šminku i frizuru.

Karleuša je, kako se navodi, lično vodila računa o njihovim stajlinzima, ali i o svom izdanju. Posebna pažnja posvećena je i dekoraciji sale, koja je osmišljena upravo za ovu priliku.

Prema navodima izvora, organizacija je podignuta na nivo svjetskih događaja, a ukupna cifra za proslavu navodno prelazi 50.000 evra.

Ko dolazi

Na spisku zvanica navodno se nalaze brojna poznata imena s domaće estrade. Među njima se pominju Dragana Mirković, Indira Radić, Viki Miljković, Desingerica, Suzana Jovanović, Goga Sekulić, Dragan Stojković Bosanac, Zorica Brunclik, Miroljub Aranđelović Kemiš, Stoja i Saša Matić.

Za muzički dio večeri, kako se navodi, biće zadužena upravo Jelena Karleuša, koja je navodno sve isplanirala do najsitnijih detalja.

Stižu gosti

Predstavnici medija dobrodošli su od 19 sati, dok će prvi gosti na gala proslavu početi pristizati od 20 sati.

Hotel "Hilton" tada bi trebao biti ispunjen poznatim ličnostima i mladim zvanicama koje će s Atinom i Nikom proslaviti njihov poseban dan.

(Avaz)

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Tagovi :

Jelena Karleuša

Duško Tošić

punoljetstvo

rođendan

proslava

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